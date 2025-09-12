La Noche del Patrimonio se celebra en Córdoba con conciertos, exposiciones, taller infantil y recital de jóvenes poetas

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Noche del Patrimonio se celebra este sábado en las 15 ciudades españolas del Patrimonio Mundial de la Unesco, concretamente en Córdoba con el espectáculo de danza 'Maja y Bastarda', de Laila Tafur, cuatro conciertos, dos exposiciones, un taller infantil de postales y un recital de jóvenes poetas. Además, habrá puertas abiertas en los principales monumentos y museos.

Según ha informado el Ayuntamiento, por octavo año, las 15 ciudades españolas han programado actividades artísticas y puertas abiertas en torno a un interés común: el patrimonio y el arte. La de este año vuelve a estar estructurada en tres secciones, comunes a las 15 ciudades: Escena Patrimonio, el alma contemporánea del festival.

También, Abierto Patrimonio, con la apertura excepcional de espacios patrimoniales y culturales, y Vive Patrimonio, con una gran oferta de actividades culturales en el casco histórico, pensada para todos los públicos y edades, que incluye conciertos, talleres, rutas patrimoniales, espectáculos familiares y mucho más, en un homenaje al patrimonio inmaterial y a la riqueza de las tradiciones y talentos locales.

La propuesta en el apartado Escena Patrimonio será a las 21,00 horas y en la Sala Orive, con el espectáculo de danza 'Maja y Bastarda', con dirección y baile de Laila Tafur, que es una apropiación de los bailes que son poco serios, poco sobrios, poco puros. Es una elección lúcida por los bailes que otros decidieron que eran poco. Se mueve en una zambra 'collage' sobre la que teje un vocabulario que por contagio y familiaridad, se lanza a inventar un hacer cargado de preguntas que apelen a lo mestizo, a lo majo, a lo extranjero.

En el apartado Abierto Patrimonio se ofrecerá la apertura extraordinaria y gratuita, acompañada en algunos casos de actos culturales, de los siguientes espacios: Casa Árabe (de 10,00 a 14,00 y de 16,30 a 24,00 horas); el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra (de 19,00 a 24,00 horas), y de 21,00 a 24,00 horas, el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral, el Museo Julio Romero de Torres, los Baños del Alcázar Califal, el Museo Taurino, la Posada del Potro, el Museo Arqueológico y Etnológico, el Museo de Bellas Artes y el Enclave Monumental Sinagoga de Córdoba.

VISITAS TEATRALIZADAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Y en el apartado Vive Patrimonio, habrá visitas teatralizadas, a las 20,45 y las 22,15, en la zona arqueológica del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, con el título 'El legado del Califa. La Ciudad Brillante, el príncipe al- Hakam II y Subh'. Es necesaria inscripción previa 'online' en la web de Medina Azahara 'https://actividadesculturalescordoba.com'.

También habrá visitas guiadas al torreón y a la sala de pinturas mudéjares de la Casa Árabe, de la mano de un guía experto, de 20,00 a 24,00 horas y con entrada libre hasta cubrir aforo (15 personas).

A las 13,00 horas, en la Taberna Fuenseca, cinco jóvenes poetas ofrecerán a modo de aperitivo poético el recital Patrimonio de lo Humano 'a Contra corriente', que celebra la palabra como huella íntima y colectiva de lo que nos hace ser. Una propuesta para compartir emociones, ideas, inquietudes y miradas, que reivindica la poesía como bien común, como lenguaje de lo humano y testimonio vivo de nuestra ciudad sentida.

A las 20,00 horas, en el Palacio de Orive, se inaugurará la instalación artística 'Soy mi propia musa. Una Musa de patrimonio', una intervención colectiva creada por 20 mujeres artistas que reivindican su lugar en la historia del arte. A través de materiales reciclados y expresivos, se construye este espacio: una obra efímera, crítica y viva que convierte el patrimonio en una cuestión también de memoria, justicia y creación propia. Este sábado estará abierta de 20,00 a 24,00 horas y luego se podrá visitar hasta el 19 de septiembre en horario de apertura del Palacio de Orive (9,00 a 14,00 horas).

También a partir de las 20,00 horas y en la Plaza de San Agustín, se desarrollará el taller creativo 'Postales de Patrimonio', a cargo de Virginia Filardi, en el que los participantes diseñarán y estamparán sus propias postales inspiradas en el patrimonio cultural local, conectado con símbolos, formas y colores de su entorno. Un reconocimiento de su identidad cultural que luego podrán enviar o regalar a familiares y amistades.

A las 21,00 horas y en la calle Capitulares, a los pies del Templo Romano, el percusionista Daniel Morales 'Mawe' ofrece la experiencia participativa y educativa 'Cajoneada Flamenca: trae tu cajón flamenco', que acerca a público de todas las edades al mundo del flamenco, a través de su ritmo y su compás, con el cajón flamenco como eje principal de un espectáculo dinámico, inclusivo y enriquecedor.

A las 21,30 horas, en el Museo de Bellas Artes, los músicos Rami Alqhai y Javier Núñez ofrecerán el concierto de clave y viola titulado 'Danzas y Melodías de la Spagna Antigua', que destaca la unión histórica de clave y viola da gamba, protagonistas de la música doméstica europea del siglo XVI y presentes en las recercadas de Diego Ortiz, músico que ejemplificó el diálogo cultural entre Italia y España.

El programa pone en valor la improvisación sobre bajos obstinados, populares en la época y ligados a las danzas de compás ternario característico de la música española y aún vigente en el flamenco, mostrando la continuidad y la influencia de estas formas musicales a lo largo de los siglos.

A las 22,00 horas, en la Plaza Tierra Andaluza (Compás de San Francisco), se podrá asistir al concierto 'Sentir Flamenco', a cargo de la Compañía Argot Flamenco. 'Sentir Flamenco' es un recorrido emocional por la historia del flamenco, desde sus raíces hasta su expresión más actual. Se trata de un espectáculo vibrante donde cante, guitarra, piano y batería se funden para celebrar la autenticidad de este arte. Tradición y modernidad dialogan sobre el escenario con pasión y elegancia en La Noche del Patrimonio 2025.

También a las 22,00 horas y en el patio del Museo Arqueológico y Etnológico habrá un concierto flamenco a cargo del cantaor Jesús Corbacho, ganador de la Lámpara Minera del Cante de las Minas 2024, que estará acompañado a la guitarra por Juan Campallo. La apertura de la puerta del patio al público será a las 21,30 horas.

Además, este sábado, de 10,00 a 14,00 y de 16,30 a 24,00 horas, también se podrá visitar en Casa Árabe la exposición 'Del éxodo y del viento: exilio español en el Magreb (1939-1962)', inaugurada oficialmente el día 14 de junio y cuyo objetivo es dar a conocer lo vivido por miles de personas que tuvieron que salir de España al final de la Guerra Civil y encontraron refugio al otro lado del mar, en la región del Magreb --en los antiguos territorios de la Francia colonial, hoy Túnez, Argelia y Marruecos--.

La exposición presenta la oportunidad de recuperar la memoria, profundizar y difundir el conocimiento sobre uno de los exilios más desconocidos, el de los republicanos españoles en el Magreb.

La Noche del Patrimonio 2025 la organizan el Ayuntamiento de Córdoba y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y colaboran Junta de Andalucía, Cabildo Catedral de Córdoba y Casa Árabe.