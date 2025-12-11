Nodo Corduba busca crear una coordinadora andaluza de cascos históricos ocupados por eventos festivos sin control

Basura en una calle del Casco Histórico de Córdoba. - NODO CORDUBA

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El colectivo sociocultural Nodo Corduba tiene previsto mantener reuniones con colectivos andaluces que tengan la misma problemática que Córdoba en sus respectivos cascos históricos, "ocupados" y "con una proliferación de eventos" festivos que "acaban espantando a los habitantes por incompatibilidad con la mínima expresión de habitabilidad", para "crear una coordinadora andaluza desde la que trasladar a las instituciones estas situaciones para que las resuelvan".

Así lo ha expresado en un comunicado el portavoz de Nodo Corduba, Manuel Ortega, quien ha señalado que "el problema recurrente que se padece en el Casco Histórico cordobés, con cada vez más eventos descontrolados ocupando la vía publica, sin contar para nada con la vecindad, no es exclusivo de Córdoba o Sevilla", pues "en Jerez está la Zambombá, que ya ha generado denuncias vecinales, al igual que en Córdoba ha ocurrido con las Cruces de Mayo".

En ambos casos, ha señalado, "son fiestas populares asociadas a un determinado contexto cultural, que se han desperdigado por toda la ciudad deteriorándose y desvirtuándose por completo en su carácter original y degenerando en una fiesta meramente etílica", todo ello acompañado de "lamentables consecuencias en forma de micciones y basuras en la calle, algarabías y trifulcas callejeras".

Por esta razón, Nodo Córdoba "va a intentar contactar con otras asociaciones de cascos históricos para plantear la creación de una coordinadora a nivel andaluz, y que las protestas y acciones que se lleven a cabo sean amplificadas por el conjunto de todas estas asociaciones, que ven cómo sus barrios pasan a transformarse en meros decorados de cartón-piedra, donde se fomentan conductas totalmente insalubres y con una ocupación sin ningún tipo de control ni de regulación ni de reglamentación", ha señalado Ortega.

De este modo, ha expresado, se puede hacer llegar "con mayor contundencia a las autoridades y responsables políticos la necesidad de regular una situación realmente amarga parta las poblaciones de los cascos históricos andaluces, gracias a un modelo impuesto en el que prevalece el turismo de borrachera", ha lamentado.

Como ejemplo, ha señalado que "esta misma semana, sin ir más lejos, se han reunidos grupos de amigos que vienen de fuera --sin ser una despedida de soltero- y se han limitado a llenar de basura y de todo tipo de envases las calles para ir luego a la Plaza de Abades a coger las naranjas, abrirlas y al comprobar que eran amargas llenar todo ese espacio de la ciudad de zumo".

"La regresión infantil en ese tipo de personajillos se agudiza con la cuestión etílica y eso conlleva malestar vecinal y una sensación y situación real de desamparo importante", ha señalado Ortega, quien ha añadido que, frente a eso, "la vecindad bien podría unirse a nivel ultra-urbano y dar un toque a las administraciones de que estas cuestiones tienen un límite y hay que regularlas bien por ley o bien por ordenanzas de obligado cumplimiento".

"Lo que no puede ser --en opinión de Ortega-- es que el modelo actual permitido por las administraciones esté haciendo que la vecindad sea incompatible con él, cuando lo verdaderamente incompatible es el modelo que acaba expulsando a la vecindad".