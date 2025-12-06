Normalizada la situación en los aeropuertos andaluces tras los desvíos por niebla que afectaban a una veintena de vuelos

Archivo - Imagen de avión - ADOBESTOCK - Archivo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La situación en los aeropuertos andaluces que esta mañana se veían afectados por los desvíos de casi una veintena de aterrizajes de vuelos programados derivados de la baja visibilidad por condiciones de niebla, concretamente en los aeropuertos de Sevilla, Granada-Jaén y Jerez, ha quedado normalizada, tal y como han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Asimismo, han apostillado que en Sevilla han tenido que ser desviados cuatro vuelos más, procedentes de Oviedo, Estambul, Lanzarote y Nápoles, por lo que los vuelos desviados en la capital ascienden a un total de 17.

Así, cabe enmarcar que en el aeropuerto de Sevilla, trece vuelos con origen en Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bermago, Tenerife Sur, Ámsterdam, Birmingham, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza y Lisboa fueron desviados a otros aeropuertos, principalmente a Málaga-Costa del Sol. Otro vuelo previsto en Sevilla se desvió al aeropuerto de Faro (Portugal).

En Jerez de la Frontera, un vuelo procedente de Madrid tuvo que aterrizar en Málaga-Costa del Sol debido a la escasa visibilidad. Por su parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró también problemas de visibilidad, provocando el desvío de tres vuelos que procedían de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona hacia Málaga-Costa del Sol.