Playa de Cantarriján en La Herradura, Almuñécar. - FB AAPNC

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (AAPNC), en la costa de Almuñécar (Granada) ha presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente después de que la Delegación del ramo no haya admitido su petición para que se instalen paneles informativos que señalicen en los accesos exteriores a la playa que Cantarriján es una playa nudista.

Según han explicado a Europa Press desde la propia AAPNC, la decisión la han tomado después de que este pasado lunes, 16 de noviembre, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Granada haya contestado negativamente a un recurso de alzada previo de la asociación ante la resolución del 13 de octubre que también fue desfavorable a sus pretensiones.

Y es que a principios de septiembre la AAPNC pidió a la Delegación que la Junta impulsara e instalara unos paneles informativos oficiales en los accesos exteriores (junto a las paradas del autobús lanzadera como en la propia playa) a esta zona del litoral donde se practica el nudismo.

La petición, según el colectivo, recogía un diseño conforme a la normativa en un Espacio Natural Protegido (Acantilados de Maro-Cerro Gordo), y pretendía tanto informar a los visitantes sobre las normas de protección ecológica del paraje como "promover la convivencia pacífica informando de su histórica tradición nudista".

Desde la asociación señalan que en su petición también indicaron que si la Junta prefería canalizarlo a través del municipio, emitiera autorización ambiental para que lo instalase el Ayuntamiento de Almuñécar.

Ante la respuesta desfavorable, el pasado jueves, 12 de noviembre, la AAPNC remitió un primer recurso de alzada ante la Delegación, que, según señalan, debería haber sido elevado junto con el expediente a la Consejería.

"Sin embargo, en lugar de limitarse a remitir nuestro recurso a Sevilla como marca la ley, la Delegación Territorial de Granada reaccionó dictando de forma precipitada y fuera de tiempo una resolución el 16 de noviembre con la evidente intención de intentar frenar el procedimiento y evitar que nuestro recurso de alzada llegara a instancias superiores en Sevilla", han criticado.

La asociación señala que finalmente la Delegación ha inadmitido la solicitud refiriéndose a "la falta de legitimación" del colectivo al solicitar la resolución de autorización y conformidad ambiental para la instalación de la cartelería al Ayuntamiento de Almuñécar.

"Incurren en contradicciones jurídicas, y aunque en los antecedentes reconocen nuestra pretensión principal (que sea la propia Junta quien instale el cartel informativo de uso público), en el fallo se olvidan por completo de ella y acuerdan inadmitir toda la solicitud centrándose únicamente en nuestra petición subsidiaria sobre el Ayuntamiento de Almuñécar", exponen desde AAPNC.

La presidenta de la asociación, María José Gamero, ha explicado que ante esta situación llevarán a Sevilla lo que no han conseguido en Granada. Ha insistido en que su pretensión es que la playa tenga una señalización específica sobre esta condición de 'playa nudista' y se eviten así "confusiones" con quienes bajan vestidos hasta esta zona del litoral.

La AAPNC ha dicho que si tras los tres meses que la Consejería dispone para contestar al recurso de alzada, la respuesta es negativa o de silencio administrativo, su siguiente paso será acudir a la Defensora del Pueblo Andaluz para solicitar su intervención en este proceso "además de, en paralelo, poder iniciar la maquinaria de lo previsto en el cauce de lo Contensioso Administrativo".