Nueva Delhi toma el testigo de Malta en la cumbre de turismo de WTTC:"La IA no reducirá empleos como en otros sectores"

El presidente de WTTC, Manfredi Lefebvre d'Ovidio; el ministro de Turismo de India, Gajendra Singh Shehkawat, y la CEO de WTCC, Gloria Guevara, en el acto de clausura de la Global Summit, en el MCC de La Valeta, - FRANCISCO J.OLMO

LA VALETA (MALTA), 9 (EUROPA PRESS)

La capital de India, Nueva Delhi, acogerá en 2027 la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), cogiendo así el testigo de Malta, que ha albergado desde el 7 al 9 de octubre su edición número 26, ante un millar de participantes, entre ellos más de un centenar de líderes globales --empresariales y gubernamentales-- del sector.

El anuncio lo ha realizado el presidente del citado organismo internacional, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, durante el acto de clausura de este importante foro internacional que ha congreado a autoridades políticas en activo, ex jefes de Estado y directivos de las principales empresas del sector a nivel mundial, que han protagonizado conferencias y paneles de expertos a lo largo de estas dos intensas jornadas celebradas en el Mediterranean Conference Centre de La Valeta y con 170 medios acreditados desplazados desde los cinco continentes.

El presidente del WTTC, tras agradecer al país anfitrión la extraordinaria acogida, ha desvelado que hasta 22 candidatos se habían presentado al Global Summit del próximo año, siendo India el país designado finalmente: "Un país tan grande para el sector de los viajes, que aporta un 6,6% del PIB y que supone uno de cada diez empleos: así que tiene mucho que decir", ha añadido antes de invitar al ministro de Turismo, Gajendra Singh Shehkawat, a subir al escenario y para dirigir al auditorio unas breves palabras ya como país sede de la edición de 2027.

Una vez finalizadas las jornadas, la CEO de WTTC, Gloria Guevara, ha atendido a los periodistas de habla hispana en la sala de prensa del citado centro de convenciones y ha ahondado en algunos de los aspectos abordados a lo largo de estos dos días, como la influencia de la Inteligencia Artificial, que en el caso de las aerolíneas, ha apuntado, ha posibilitado que algunas de ellas hayan podido recucir hasta un 40% del coste.

"La IA nos ayuda a reducir gastos y a mejorar la experiencia del viajero, ya que la gente la usa para sus itinerarios o averiguar que es lo que más le interesa en un museo", ha abundado al respecto. Sin embargo, "pese a lo muchos puedan creer, no reducirá empleos como ocurre en otros ámbitos, como el legal o el de las finanzas". "Cuando uno viaja no quiere que el avión lo pilote la IA y si lo hace en un taxi desea hablar con la gente. Nuestro sector es de servicio, por lo que pensamos que vamos a continuar generando empleo", ha destacado Guevara.

Las jornadas, bajo el título 'Fut[Re]Set', han reunido en tan solo dos días al primer ministro de Malta, Robert Abela, y al viceprimero, Ian Borg; al enviado especial de EEUU, Nick Adams; al comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al expresidente del Gobierno de España José María Aznar, entre otros altos cargos.

Asimismo, han participado ejecutivos de las grandes cadenas hoteleras internacionales como Hilton, Four Seasons y Meliá; el responsable de ITA Airways, el de MSC Group y el de American Express, por citar tan solo algunos.