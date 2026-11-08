El nuevo aparcamiento de Muñoz Garnica en Jaén ya está a disposición de los residentes de Santa Isabel

El Ayuntamiento de Jaén ya ha puesto a disposición de los residentes del barrio de Santa Isabel y alrededores las 46 plazas del nuevo aparcamiento de Muñoz Garnica, que se adjudicarán mediante sorteo ante notario - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ya ha puesto a disposición de los residentes del barrio de Santa Isabel y alrededores las 46 plazas del nuevo aparcamiento de Muñoz Garnica, que se adjudicarán mediante sorteo ante notario y que podrán ocupar una vez esté disponible este espacio, al que ya se le ultiman los detalles finales.

Así lo ha dado a conocer el concejal del Área Económica del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, quien señala que la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos de Jaén (Epassa) ha publicado en el tablón de anuncios de su web la relación de solicitudes para que los interesados e interesadas puedan subsanar la documentación en el plazo de diez días desde la publicación antes de proceder al sorteo ante notario para la adjudicación definitiva en los próximos días.

Una vez finalizado este periodo de subsanación, se continuará con el procedimiento previsto para la adjudicación definitiva de las plazas, que, tal y como se comprometió el Ayuntamiento, se realizará mediante un sorteo público ante notario, garantizando así la transparencia y las garantías del proceso.

El concejal, que ha visitado el aparcamiento del Muñoz Garnica junto al gerente de Epassa, Marcos Moreno, señala que el periodo de recepción de solicitudes terminó con la presentación en Muñoz Garnica de 134 peticiones de las que cumplen los requisitos 63 aspirantes para participar en el sorteo de estas 46 plazas de las cuales 2 están reservadas a personas con movilidad reducida.

Junto a las 46 plazas de Muñoz Garnica el Ayuntamiento construye al mismo tiempo otro espacio en la zona Sur, en el barrio de la Glorieta, en calle Doctor Azpitarte, con 50 plazas que también serán ofertadas a los vecinos y vecinas.

En detalle, los trabajos han permitido acondicionar el espacio del antiguo colegio Muñoz Garnica para habilitarlo como aparcamiento público destinado a residentes, así como adecuar el solar municipal situado en la calle Doctor Azpitarte. En este último, además, se han previsto medidas para reforzar la seguridad de las instalaciones, como el cerramiento perimetral, la videovigilancia y un sistema de control de acceso y salida mediante tarjeta individual para los usuarios.

"Con la puesta en funcionamiento de ambos aparcamientos, el Ayuntamiento pretende dar respuesta a las necesidades de estacionamiento de los residentes de estas zonas de la ciudad, aprovechando espacios municipales y ampliando la oferta de plazas disponibles", concluyen desde el Consistorio.