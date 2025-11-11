El nuevo Balcón del Guadalquivir de Córdoba será una gran infraestructura verde integrada en el río

Proyecto de restitución de la urbanización afectada por el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir y su actualización como gran infraestructura verde urbana integrada en el río, con praderas, estanques naturalizados y marquesinas. - EMACSA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Daniel García-Ibarrola, han presentado este martes el proyecto de restitución de la urbanización afectada por el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir y su actualización como gran infraestructura verde urbana integrada en el río, con praderas, estanques naturalizados, marquesinas, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible y arbolado autóctono.

En concreto, el proyecto ha sido redactado por el arquitecto Rafael F. Marín Mangas y la actuación, que abarca más de 18.000 metros cuadrados, culmina la gran obra hidráulica del tanque de tormentas --el primero de Córdoba con una capacidad de 24.000 metros cúbicos-- y transformará la superficie afectada en un espacio público renovado, sostenible y adaptado al cambio climático.

La construcción del tanque anti-DSU bajo el Balcón del Guadalquivir, que concluirá en 2026, requirió la eliminación de la urbanización original diseñada en 2003 por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg. El nuevo proyecto, promovido por Emacsa con la colaboración del Ayuntamiento, mantiene el respeto a la concepción arquitectónica de Baldeweg, pero la adapta a los retos actuales: sostenibilidad, biodiversidad y confort climático.

Así, el espacio renace ahora como infraestructura verde urbana, en línea con la Estrategia Europea de Infraestructura Verde (2013) y las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), combinando vegetación, agua, pavimentos drenantes y zonas de sombra para crear un entorno más habitable y resiliente.

EJES DE INTERVENCIÓN

El proyecto propone una intervención global basada en cinco actuaciones principales, como son el ajardinamiento de las antiguas albercas, de modo que las tres grandes piletas longitudinales se transforman en praderas ajardinadas en pendiente con césped natural y arbolado autóctono, convertidas en zonas de estancia y esparcimiento; la creación de estanques naturalizados, de forma que en lugar de las láminas de agua cloradas, se construirán estanques ecológicos de 70 centímetros de profundidad, alimentados con agua freática y con flora y fauna autóctona, incluyendo especies protegidas como el salinete (Aphanius baeticus).

También, la implantación de marquesinas y sombras naturales, de manera que se instalarán tres bandas de marquesinas modulares inspiradas en motivos geométricos de la Mezquita-Catedral, con cubierta microperforada y estructura metálica color ocre y almagra, y se combinarán con arbolado para reducir el efecto 'isla de calor'.

Se incorporan Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, con pavimentos porosos y zanjas filtrantes que recogen el agua de lluvia y la vuelven al infiltrar al terreno mediante tres pozos de infiltración, cerrando el ciclo hídrico sin usar agua potable. Un posterior sondeo permitirá extraer agua del propio nivel freático para dar servicio a la limpieza del tanque de tormentas, el riego y baldeo de la zona y el llenado de los estanques.

Y el aumento de biodiversidad y eficiencia hídrica, de modo que toda la jardinería empleará especies mediterráneas de bajo consumo hídrico, con riego por goteo. Se favorece la naturalización, el reciclaje de materiales y el uso de recursos locales.

ALINEADO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto da cumplimiento directo a los programas de adaptación del Plan Municipal contra el Cambio Climático de Córdoba (PMCC 2022-2030), especialmente en sus líneas de reverdecimiento urbano, creación de sombras, mejora del patrimonio natural y optimización del ciclo integral del agua.

Además, introduce por primera vez en Córdoba la aplicación integral de SUDS, reduciendo la escorrentía superficial y contribuyendo a la descarbonización del ciclo urbano del agua.

Igualmente, el proyecto prioriza la reutilización de materiales del Balcón original --piedra natural, encintados de granito, adoquines-- y el uso de técnicas constructivas de bajo impacto ambiental. Los nuevos pavimentos drenantes y los estanques naturalizados permitirán reducir la temperatura superficial y aumentar la humedad ambiental.

La selección vegetal, supervisada por el Imgema y Parques y Jardines, garantizará un equilibrio entre belleza, sostenibilidad y cultura local. El plan de mantenimiento incorporará criterios de eficiencia hídrica, reducción de residuos y bajo consumo energético.

UNA NUEVA PUERTA VERDE HACIA EL RÍO

El Balcón del Guadalquivir volverá a ser una de las principales puertas de entrada a Córdoba, punto de conexión entre la ciudad contemporánea y su patrimonio histórico. El diseño de las marquesinas, inspirado en los motivos de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral, reforzará el diálogo entre la modernidad y la identidad cordobesa.

Por tanto, el nuevo espacio se concibe como un pulmón verde junto al río, destinado al ocio, al paseo y a la contemplación, uniendo la ingeniería hidráulica de vanguardia con el respeto por la arquitectura y el paisaje.