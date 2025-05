El nuevo obispo, ante la pobreza en Córdoba, pide trabajar "juntos" y obviar "discursos alejados de la realidad"

Jesús Fernández asegura que Cáritas y su herramienta de empleo, Solemccor, evidencian que "una economía diferente es posible"

CÓRDOBA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante la evidencia que representa que la capital cordobesa cuente con tres de los 15 barrios más pobres de España, ha señalado que es preciso "crear redes", desde Cáritas, "para ver cómo podemos afrontarlo, pero también con las instituciones públicas", considerando que "es un reto responder a esa realidad" de una forma coordinada, pues "no nos podemos mover en burbujas aisladas" y "hacer discursos alejados de la realidad".

Así lo ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que se trata de trabajar "con instituciones públicas, políticas, económicas y sociales" y "dialogar para ver cómo podemos responder los problemas. Nosotros desde nuestras posibilidades y ellos desde las suyas. Yo creo que juntos es la forma de llegar a afrontar estos problemas. Solos podemos poner remiendos, pero no crear un vestido adecuado, una solución adecuada a los problemas".

Por eso, hay que buscar salida a quienes "están en situación de pobreza" y "tenemos esos tres barrios, a los que a mí me parece que tenemos que plantear algo. Es decir, está bien estar en el ranking en primera posición, pero no en esto. En esto hay que estar en la última, y no estamos en la última".

En este contexto y respecto a cómo quiere que sea su relación con las instituciones públicas, el nuevo responsable de la Diócesis de Córdoba ha dicho que espera "que sea buena, porque, de hecho, está siendo buena", e impera "un ambiente cordial" y, lo cierto, es que "mirando por el bien común, tenemos tarea por delante", especialmente "en los barrios pobres". La cuestión, según ha subrayado, es que "tenemos problemas en los que podemos colaborar, y yo espero que lo hagamos".

CÁRITAS Y SOLEMCCOR

En cuanto a la labor concreta que ya hace y que puede hacer Cáritas, Jesús Fernández ha recordado que él ya conoció de primera mano la institución caritativa de la Iglesia Católica, "hace unos años, por la condición de ser el obispo responsable de Caritas Española", y ya conoce Solemccor, la herramienta de solidaridad y empleo de Cáritas en Córdoba", y parece "fenomenal, porque en Caritas defendemos que, más que dar soluciones hechas, tenemos que intentar que la persona también crezca, y la persona crece en la medida en que tiene trabajo, y se siente digna en la medida en que tiene trabajo".

"Por lo tanto --ha resaltado--, nuestro compromiso con el empleo es firme, aunque, evidentemente, nosotros no somos una empresa, no podemos hacer de Caritas una empresa, pero sí crear elementos como Solemccor, que son significativos de que una economía diferente es posible".

Se trata, según ha aclarado el obispo de Córdoba, de "una economía que no busca hacer negocio, aunque busque ser sostenible, porque si no es sostenible, pues se acabó. Pero que no busca hacer negocio, sino sencillamente dar trabajo, dar dignidad a las personas, porque el trabajo es fundamental para que esa persona crezca, pierda sus complejos y advierta que es autosuficiente, que no está dependiendo de que alguien le sostenga en pie".

LLEGADA A CÓRDOBA

En cuanto a llegada a Córdoba, tras ser nombrado por el Papa Francisco y hacerse cargo de la Diócesis ya bajo el papado de León XIV, Jesús Fernández ha dicho que lo que conoce del nuevo Santo Padre es "su biografía", y ha opinado que "es muy interesante, por los ambientes tan diversos que ha frecuentado y las actividades tan diversas" que ha ejercido, siendo un estadounidense "con alma hispanoamericana", por "la misión que ha tenido en Perú", sin olvidar que ha sido "general de los Agustinos", y que "tiene mucha experiencia misionera y de gobierno", y también "mucho conocimiento de España", que ha visitado.

A juicio del nuevo obispo de Córdoba, León XIV es "un hombre inteligente, perspicaz, bueno, comprometido con la causa de los pobres, de los sencillos, de los frágiles, y con personalidad", concluyendo que tiene "un perfil muy interesante y muy adecuado para la Iglesia y para el mundo de hoy. Me gustó mucho que comenzara, precisamente, deseando paz, porque ha captado muy bien que en este momento necesitamos recuperar el espíritu de concordia, tender puentes y trabajar por la paz, como don de Dios, pero como tarea nuestra, también".

Jesús Fernández ha afirmado que él se ha "sentido muy en comunión" con los "pensamientos" del Papa Francisco, y "sus escritos han inspirado, tanto mis programas pastorales, como mi magisterio en la Diócesis de Astorga, y ahora el Papa León también creo que sigue en esa línea, con personalidad propia, porque se le nota que hay detalles en los que muestra que tiene su propia personalidad, quizás más integradora, cogiendo un poco lo bueno de los demás, pero también siendo él mismo".

Respecto a lo que conoce de Córdoba y lo que le ha contado el ya obispo emérito de la Diócesis, Demetrio Fernández, el nuevo obispo ha asegurado que le ha "contado muchas cosas buenas" y que "la diferencia fundamental" con la Diócesis de Astorga, de la que procede, "es la dimensión de toda la actividad, que aquí es mucho mayor", pues "aquí hay 820.000 habitantes y allí son 220.000, mientras que tenemos en Córdoba casi 50 seminaristas y allí son dos. En lo único que gana Astorca es en que tiene más parroquias, tiene casi 1.000", por las 232 de Córdoba, que cuenta con unos 300 sacerdotes, por el centenar de Astorga.

Sin embargo, "en cuanto a la vivencia de la fe supongo que en eso es muy similar" Astorga a Córdoba, porque "es la misma fe que compartimos, el mismo credo y, en ese sentido, no puedo todavía matizar demasiado, porque no conozco bien esta Diócesis de Córdoba", razón por la que entiende, por ahora, "lo inteligente y prudente es escuchar y ver", y "empaparme de lo que es esta iglesia, esta sociedad y esta cultura".

Por eso Jesús Fernández tiene "mucho interés en estar cerca de la gente" y conocer "las situaciones reales de las personas. Por eso, insistiré mucho en la visita pastoral, en el acompañamiento de instituciones como Cáritas, que atienden a los frágiles y a los excluidos. Quiero estar cerca de las personas para transmitirles lo que es el tesoro único que puedo entregarles, que es el Evangelio y Jesucristo, ese que nos da esperanza, que alimenta nuestro amor y nuestra solidaridad. Eso quiero acercarles".