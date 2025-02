El nuevo portavoz del PSOE-A resalta la "esperanza" que se abre con la "garantía de gestión" de Montero

ARMILLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El nuevo portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca, ha resaltado que en el ya finalizado Congreso Regional de los socialistas andaluces se ha respirado la "esperanza" que se abre en el partido en el ámbito autonómico con la "garantía de gestión" que a su juicio representa su nueva secretaria general, María Jesús Montero.

A preguntas de los periodistas en Fermasa, la Feria de Muestras de Armilla (Granada), tras la finalización del Congreso Regional, el exalcalde de Granada ha indicado que los andaluces están viviendo un "auténtico desastre y desmantelamiento de los servicios públicos" a causa de la gestión del PP en la Junta de Andalucía.

"La gente ya no puede más ante las listas de espera" ni "esperar más esos dos años casi para que tu abuelo" o "tus padres tengan la dependencia" mientras, ha proseguido Cuenca, "España anda a un ritmo imparable".

Sin embargo, "en Andalucía no hay visión, no hay proyecto, no hay ideas" y, en ese contexto, el PSOE-A sale de Armilla reforzado en "ideas" y "proyectos" sobre la base además de "la fortaleza y la garantía de gestión que tiene María Jesús Montero", ha señalado el portavoz del PSOE-A y de los socialistas en el Ayuntamiento de Granada.

Preguntado por la nueva etapa que se abre a partir de este lunes con los congresos provinciales en el PSOE-A, para los que Sánchez ha apostado por la elección de aquellas personas "que puedan ganar las elecciones", Cuenca se ha mostrado convencido de que esa "unidad" será posible.

"Yo estoy convencido de que hay una voluntad compartida en toda Andalucía por la unidad" y de que, "si en algún lugar hay un proceso, será con toda" la "voluntad de intentar mejorar no solo el PSOE, sino también Andalucía", ha señalado Cuenca en referencia a posibles procedimientos en provincias en los que haya más de un precandidato que haya de recoger avales para posteriores primarias en su caso.

También ha resaltado como secretario general de los socialistas en la ciudad de la Alhambra, a preguntas de los periodistas, "a nivel local, el éxito de la agrupación del PSOE de Granada capital, con cinco miembros en la ejecutiva, en el cuadro de mando".

Actualmente también diputado del PSOE en la Diputación Provincial granadina, Cuenca es diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada y titulado en Alta Dirección de Entidades Sociales.

Funcionario, profesor de Educación Física en excedencia, y profesor de la Escuela Oficial de Tiempo Libre. Es experto en Actividad Física para la Discapacidad, entrenador nacional de baloncesto.

Ha sido alcalde de Granada entre los años 2016 y 2019 y, en el anterior mandato municipal, entre 2021 y 2023, concejal de dicho Ayuntamiento desde 2011, también delegado de Obras Públicas y de Innovación y Ciencia de la Junta en la provincia granadina.

A nivel orgánico, ha sido también hasta la actualidad secretario de Movilidad Sostenible y Transporte del PSOE-A y es miembro del Comité Federal.