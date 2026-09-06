Un nuevo seísmo de magnitud 2,4 con epicentro en Villa de Otura (Granada) se deja sentir entre la población

Punto exacto del terremoto sentido por la población de Villa de Otura (Granada) el 6 de septiembre. - IGN

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo episodio sísmico superficial de magnitud 2,4 mbLg y con epicentro en Villa de Otura (Granada) ha sido sentido por la población este domingo, 6 de septiembre, a las 15,04 horas.

Así se desprende de la información reportada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press sobre un nuevo terremoto que se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada capital y la zona sur de su área metropolitana desde el pasado 14 de agosto.

No se trata del único seísmo sentido por la población en los últimos días, puesto que al menos cinco terremotos se han sentido este viernes en Granada y su área metropolitana, el más intenso de ellos de magnitud 2,2 a las 15,17 horas y reportado como sentido con intensidad 'débil' o 'apenas sentido' en la capital y prácticamente todo el área metropolitana de la ciudad de Granada.

Los terremotos continúan haciendo temblar la tierra en la provincia de Granada en el marco de la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 14 de agosto y que a final de ese mes ya superaba los 1.400 seísmos con más de 120 sentidos por la población, especialmente en Granada y la zona sur de su cinturón metropolitano.

Los más alarmantes para los ciudadanos y que causaron daños en edificios e incluso el desalojo de viviendas se produjeron los días 15 y 18 de agosto, de madrugada y por la mañana, respectivamente, y alcanzaron una magnitud de Mw 4,8.