Nuevos cambios de tráfico en Jaén en calles aledañas al Paseo de la Estación para su adaptación al tranvía

Mapa con los cambios de tráfico. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en el tráfico iniciados en el paseo de la Estación de Jaén para adaptarlo a la próxima entrada en funcionamiento del tranvía se van a completar a partir de este jueves con modificaciones en calles aledañas.

En concreto, se procede al cambio de sentido en las vías perpendiculares al paseo de la Estación que ya funciona en sentido descendente en el margen de los pares. Estos cambios afectan a las calles Rastro, Cid Campeador (de acceso a la plaza Libertad), Antón de Cuéllar y Batalla de Bailén, según ha informado este miércoles en una nota el Ayuntamiento.

La calle Rastro invierte su sentido, de manera que pasa a ser de bajada desde Virgen de la Capilla para desembocar en el propio paseo de la Estación. Se trata de un giro solo para residentes, autorizados por cocheras alquiladas, servicios públicos (taxi y ambulancia) y transportistas.

Las calles Antón de Cuéllar y Batalla de Bailén --que usan taxistas, transportistas y residentes básicamente y que bordean Navas de Tolosa-- invierten su sentido. De este modo, desde este jueves, permiten la entrada por Antón de Cuéllar y la salida por Batalla de Bailén, al revés que hasta el momento. La señalización del sentido de estas calles se realizará a lo largo de la semana.

La calle Cid Campeador (que actualmente es de acceso a la plaza Libertad desde el paseo de la Estación y Arquitecto Berges) se convierte en calle de doble sentido, permitiendo incorporar vehículos desde la calle Reyes Católicos procedentes de Santo Reino. Los vehículos que hagan este giro a la derecha en Cid Campeador podrán bajar de salida hacia el paseo de la Estación (sentido descendente).

Además, la preferencia de paso en la intersección de la calle Castilla con Arquitecto Berges cambia y deja de ser para los vehículos que entraban desde el paseo de la Estación para permitir primero el paso de los que proceden de la propia Arquitecto Berges.

Por otro lado, se permitirá el cambio de sentido en el tramo de la plaza de las Batallas, ya que se permitirá el giro hacia la calle Cruz Roja para todos los vehículos o en sentido ascendente del paseo de la Estación para autorizados, residentes y transporte de mercancías y viajeros.

"Un dispositivo de Policía Local se encargará de controlar el tráfico y resolver dudas durante estos días y de forma progresiva se facilitará autorización a los usuarios con plazas alquiladas en párkings como el de Constitución y Los Jardinillos", ha explicado el concejal de Seguridad, Javier Padorno.

El edil ha recordado que las medidas forman parte del trabajo de adaptación del paseo de la Estación al funcionamiento del tranvía, prescripciones establecidas por la Junta de Andalucía y también adecuadas al proceso de cambio en la avenida de Madrid, ahora en obras, de forma que se garantice una mayor fluidez en el tráfico entre ambas avenidas.