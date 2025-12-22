El número 61.366 deja 60.000 euros en Huelma (Jaén) y la despedida deseada por la lotera antes de su jubilación

Dos niños del Colegio de San Ildefonso en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. - Eduardo Parra - Europa Press

HUELMA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El número 61.366, agraciado con el quinto quinto premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad, ha dejado 60.000 euros en Huelma (Jaén) y la despedida deseada por la lotera antes de su cercana jubilación.

Se llama Nieves Quesada y regenta la Administración de Loterías Juanito desde hace 37 años, en los que ha tenido oportunidad de dar premios destacados tanto de esta cita navideña, incluido el Gordo, como en otros sorteos y juegos como la Quiniela.

"Pero esta es mi última Navidad vendiendo lotería, porque me jubilo, y tenía ganas de despedirme con un buen premio. Por lo pronto, me conformo con éste", ha destacado. En concreto, ha vendido "en ventanilla" diez décimos sueltos, cada uno de ellos dotado con 6.000 euros.

De esta manera, ha repartido 60.000 euros, aunque de momento ningún agraciado se ha acercado hasta la Administración Juanito, que continuará abierta tras su jubilación. "Me salgo yo y entra gente más joven", ha dicho no sin desear que desde este establecimiento ubicado en la avenida de Andalucía se siga atrayendo la suerte hasta esta localidad de Sierra Mágina.

El número 61.366 ha sido cantado a las 11,50 horas en la sexta tabla del sorteo y, junto a Huelma, en la comunidad andaluza ha caído en Granada.