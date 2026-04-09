El número de afiliaciones en marzo de 2026 aumentó en Andalucía un 2,5% respecto al año anterior

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliaciones en marzo de 2026 fue de 3.574.755, un 2,5% más que en marzo de 2025, correspondientes a 3.431.225 afiliados, mientras que existen un total de 128.806 afiliados con más de una afiliación, según la explotación detallada de los datos de afiliados a la Seguridad Social que trabajan en Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

De esta manera, las mujeres representaron el 47,5% del total de afiliaciones, creciendo su número en 43.903 en un año (2,7%) y el de hombres en 41.640 (2,3%).

Por su parte, la mayor parte de las afiliaciones se registraron en el Régimen General (83,2%), que incluye las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario (11,1%) y el Sistema Especial de Empleados del Hogar (1,3%). Le siguen en importancia las afiliaciones al Régimen de Autónomos (16,6%).

En relación al año anterior, el número de afiliaciones en el Régimen General (sin considerar los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados del Hogar) ha aumentado un 3,4% (82.337 afiliaciones más), en el Régimen de Autónomos lo ha hecho un 1,7% (9.833 afiliaciones más) y en el Sistema Especial de Empleados del Hogar ha aumentado un 2,2% (1.033 afiliaciones más). En el Sistema Especial Agrario las afiliaciones han disminuido un 1,8% (7.475 afiliaciones menos) y en el Régimen Especial del Mar el número de afiliaciones se ha reducido un 2,3% (187 afiliaciones menos).

Atendiendo a los sectores de actividad, el sector Servicios acapara la mayor parte de las afiliaciones andaluzas (72,2%), seguido de Agricultura (13,2%), Industria (8,0%) y Construcción (6,6%).

Por su parte, los trabajadores de nacionalidad extranjera suponen el 12,1% del total de afiliaciones. De ellas, el 34,5% son trabajadores procedentes de África, el 27,3% de la Unión Europea, el 23,8% de América Central y del Sur, el 8,7% del resto de Europa, el 5,2% de Asia y Pacífico y el 0,5% de América del Norte. En un año las afiliaciones de trabajadores con nacionalidad española han crecido un 1,5% y las de trabajadores de nacionalidad extranjera un 10%.

De las 128.806 personas, el 3,8%, que presentan pluriafiliación en Andalucía, el 91,1% tienen dos afiliaciones. Así, el número de afiliados con más de una afiliación ha crecido un 2,8% respecto a marzo de 2025, de manera que el 58,1% cuenta con más de un empleo en el mismo régimen (pluriempleo) y el 41,9% en regímenes distintos (pluriactividad). Además, la pluriafiliación afecta más a mujeres (4,3%) que a hombres (3,3%), habiendo crecido un 3,2% en mujeres y un 2,2% en hombres.

El 9,8% de las afiliaciones por cuenta ajena se corresponde con personas que trabajan para empresas cuyo titular es una Persona Física, mientras que el resto lo hacen para empresas con personalidad jurídica, fundamentalmente para Sociedades Limitadas (46,4%) y Sociedades Anónimas (17%). De todas estas afiliaciones, el 19,5% son de trabajadores de empresas no andaluzas.

Por otro lado, los autónomos representan en Andalucía el 16,6% del total de afiliaciones. Por provincia de trabajo, este porcentaje presenta el valor más alto en Málaga (19,1%). El número de autónomos ha crecido en un año en todas las provincias andaluzas, destacando Málaga con un 3,3% (4.578 autónomos más), por su parte, el 62,7% de los autónomos son hombres y el 37,3% mujeres.

Además, el 12% de las afiliaciones a este régimen son trabajadores de nacionalidad extranjera, que han aumentado en un año un 6,3% (4.223 afiliados más) y los de nacionalidad española un 1,1% (5.601 más).

Entre los municipios con más de 10.000 afiliaciones, 22 poseen un porcentaje de trabajadores autónomos superior al 20%. Mijas encabeza la lista con un 31,3% de las afiliaciones. El 17,6% de los autónomos tiene algún asalariado, cifra que ha aumentado en un año un 0,6%.

En el 55,1% de las afiliaciones el municipio de trabajo coincide con el de residencia. Por grupos de edad, los mayores porcentajes se dan en los mayores de 50 años y en los menores de 20.

Además de la serie trimestral de afiliados y afiliaciones en alta, disponible desde marzo de 2012, también se facilitan los datos detallados para cada mes, a partir del mes de junio de 2021. En esta ocasión se han incorporado los datos del primer trimestre de 2026 (enero, febrero y marzo).

Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-2025), no es posible comparar los datos por sectores del año 2026 con los del año anterior.