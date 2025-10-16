Nuria López (CCOO-A) exige herramientas para agilizar los juicios, que "se demoran hasta tres años en caso de despido"

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha inaugurado este jueves en Córdoba las IV Jornadas Jurídicas de CCOO-A, sobre 'Los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo', donde ha exigido herramientas para agilizar los juicios, que "se demoran hasta tres años en caso de despido".

López, quien ha estado acompañada en el acto inaugural por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y la secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO-A, Elisabeth García, ha destacado la importancia del encuentro, para debatir sobre "cómo proteger más y mejor los derechos fundamentales que la Constitución española reconoce a las personas trabajadoras en un momento en el que vemos cómo las empresas siguen ancladas en el siglo XIX y no valoran la importancia que tienen los trabajadores para el mantenimiento de las mismas".

En este sentido, la dirigente sindical han advertido que "vemos cómo se está asumiendo como normal que una persona que es despedida por una empresa injustamente tarde hasta tres años en tener un proceso de un juicio justo. El retraso en la Justicia es tremendo, cuando estamos hablando de derechos fundamentales que deberían resolverse de inmediato".

Frente a esta situación, que Nuria López ha calificado de "intolerable", el sindicato ha defendido que "se respeten los derechos fundamentales", en este caso a "la defensa y la tutela judicial efectiva que tiene la persona trabajadora recogida en la Constitución".

Precisamente, ante los retrasos judiciales, López ha propuesto "recuperar los salarios de tramitación que el Partido Popular quitó a los trabajadores. Quizás sea un acicate para adelantar los juicios, que se demoran hasta tres años en caso de despido, y que la persona trabajadora no se quede en esa situación de vulnerabilidad".

Las dirigentes sindicales también han criticado que "hay trabajadores que sufren sanciones e incluso se ven abocados al despido en sus empresas por ir en las candidaturas para representar a sus compañeros. Estamos hablando de democracia, de Constitución y a algunos se les llena la boca de ser patriotas, pero no reconocen los derechos fundamentales de las personas trabajadoras", ha sentenciado López.

Tal es el caso, según ha señalado, de "la Ley mordaza, que el Partido Popular impuso para impedir que los trabajadores se pudieran defender", reclamando López a las administraciones "que se impliquen con leyes justas y con más recursos para que los derechos fundamentales de las personas puedan reclamarse con derechos ante un despido o una sanción por parte de la empresa".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha remarcado la importancia de esta jornada "porque es hablar de negociación colectiva y de los derechos de los trabajadores en un contexto en el que cada vez se judicializan más las negociaciones laborales, con empresarios cada vez más cicateros".

Estas jornadas se incluyen en el Plan de Formación sobre Capacitación en Negociación Colectiva y Diálogo Social de CCOO de Andalucía y en ellas se abordan, de la mano de expertos del ámbito jurídico y sindical, cuestiones como la protección de datos, la intimidad y la dignidad en la era digital, las relaciones de trabajo, la igualdad y la no discriminación en la labor jurisdiccional, o el derecho a la desconexión digital, entre otros asuntos.