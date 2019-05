CCOO pide a Imbroda que deje de hablar de "barracones" y apueste por la educación pública

Actualizado 23/05/2019 14:10:33 CET

JAÉN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha pedido al consejero de Educación, Javier Imbroda, que deje de hablar de "barracones" y de "inventar planes como churros" para pasar a apostar y reforzar la educación pública en Andalucía.

Es la respuesta dada por López en una rueda de prensa en Jaén donde ha valorado las declaraciones del consejero en las que apuntaba que en Andalucía hay aulas que parecen "barracones de un campamento militar de Afganistán" que recuerdan "a la España de los años 40".

"El consejero debería darse una vuelta por Andalucía, debería visitar los centros educativos, debería hablar con el profesorado, con los representantes sindicales del profesorado, con los padres y madres", ha señalado la responsable sindical de CCOO en Andalucía.

Ha añadido que "cuando los consejeros se aíslan" y "leen muchas 'fake news', algunas se las creen". López ha apuntado que "lógicamente en Andalucía es necesario mejorar la educación y es necesario apostar por un refuerzo y por la calidad de nuestro sistema", pero ha tachado de "injusto" el "atacar al sistema educativo público como lo está haciendo el consejero Imbroda".

En opinión de López, las declaraciones de Imbroda muestran "un desconocimiento brutal del sistema educativo andaluz", al tiempo que ha subrayado que "las pirámides del sistema educativo andaluz ya no son las del fracaso escolar".

Por eso, ha señalado que "en lugar de inventarse planes de refuerzo que no apuestan, que no sirven para nada y que quedan en descubierto porque la gente ve que no son necesarios", porque "15 días en la vida de un alumno no es reforzarlo", lo que habría que hacer desde la Consejería es apostar la educación pública.

Para la secretaria general de CCOO en Andalucía, el refuerzo hay que hacerlo a lo largo del curso por lo que "el consejero en vez de inventarse planes como churros que no sirven para nada, debería sentarse con los trabajadores, con sus representantes, con los padres, con las madres, con la comunidad educativa, y elaborar un plan que de verdad sirva para reforzar la educación pública".

La dirigente sindical ha finalizado esta cuestión invitando a Imbroda a que "salga un poquito por los colegios y los centros educativos de Andalucía" porque "la realidad que pinta" no se corresponde con la de Andalucía.