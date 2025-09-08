El obispo de Córdoba pide en la Eucaristía de la Fuensanta "alejar la polarización" y "promover ambientes de paz"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido por primera vez la Eucaristía en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido por primera vez la Eucaristía en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, en la solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora durante la que ha pedido "alejar la polarización" en el ámbito político, ha recordado las guerras en el mundo y ha invitado a "promover ambientes de paz y respeto".

Según ha indicado la Diócesis de Córdoba en una nota de prensa, autoridades civiles y militares y una amplia representación de hermandades y cofradías de Córdoba, han acudido junto a los fieles al santuario, donde regresó en la tarde del pasado domingo venerada imagen de la Virgen desde la Catedral.

En su homilía, el obispo de Córdoba, aludió al origen humilde de la Virgen María cuyo nacimiento "llena de alegría a toda la cristiandad" y en su onomástica, el prelado ha afirmado estar "seguro" de que "cuantos se han acercado al santuario lo hacen con el corazón lleno de sentimientos y emociones" y que cada uno porta una "mochila cargada de preocupaciones", una carga que identificó con "problemas familiares, de falta de salud o trabajo, soledad o dificultades que tienen que ver con la falta de vivienda, de recursos materiales o de paz en las relaciones pequeñas y también a escala internacional".

Junto a la plegaria y la celebración de la fe, el obispo ha compartido una reflexión para contemplar a María "como fuente de la Esperanza" porque "la confianza hizo posible el plan de salvación del Señor por su disponibilidad". "Por desgracia, no vivimos en un mundo proclive a la confianza, más bien abunda la suspicacia revestida de prudencia hacia los que vienen de lejos, los distintos, los que piensan de otro modo", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que es "necesario crecer en confianza en contextos como la familia, institución básica de la sociedad que presenta con frecuencia, una frágil salud sin que personal e institucionalmente estemos haciendo la suficiente para revertir la situación".

"Es urgente aplicar la medicina de la confianza para revertir la violencia hacia las mujeres y la infancia, una vez que las estadísticas demuestran que en Andalucía se producen uno de cada cuatro casos de violencia en el ámbito familiar", ha añadido.

Asimismo, el obispo ha proclamado que María es "fuente de esperanza" por tener "un corazón compasivo y generoso" y en este sentido, ha llamado a "fortalecer la confianza" en el ámbito público, en particular en la política donde "la polarización y el enfrentamiento transmiten frecuentemente la impresión de estar ganando la batalla frente al bien común y la integración social de aquellos que tienen mayores dificultades".

"Nuestro mundo presenta lagunas a la hora de ejercer la compasión y la entrega", ha afirmado el obispo al citar al papa Francisco, el pontífice que "denunció la cultura de la indiferencia, abundantes en las informaciones que desprenden impotencia y hacen un efecto multiplicación" por el que "parece que está endureciendo el corazón del hombre hasta forjar una coraza que lo vuelve insensible", que también decrece en su generosidad a la hora de prestar ayuda por múltiples problemas laborales y económicos".

"María es la fuente de la que mana esa paz y en un mundo sediento de paz donde duelen enfrentamientos personales, familiares, políticos y sociales; nos duele la guerra de Ucrania y la masacre que se está produciendo en Gaza, que moviliza a personas e instituciones, también a la Iglesia a través del Papa León XIV", ha resaltado.

Por todo ello, ha pedido a la Virgen que "fortalezca nuestra esperanza e interceda por nosotros y nos sacie del amor que brota de un corazón confiado, sembrador de paz", que "nos ayude a crecer en sensibilidad ante los problemas del mundo y particularmente a los vecinos de la ciudad de Córdoba" para que "que seamos generosos y promovamos ambientes de respeto y de paz en nuestra vida diaria".

Por otro lado, el presidente de Cáritas Parroquial de la Fuensanta, José Ramón Agote, ha recibido, durante la celebración de esta Eucaristía, la medalla de las Diócesis de manos del obispo "tras décadas al servicio a los necesitados".