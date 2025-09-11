El obispo de Córdoba valora que "el Banco de Alimentos es un puente de solidaridad que conecta dos orillas"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández (centro), en la visita al Banco de Alimentos Medina Azahara. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha valorado este jueves que "el Banco de Alimentos es un puente de solidaridad que conecta dos orillas, la de aquellos que donan alimentos y la de los que lo reciben".

Al respecto, monseñor Jesús Fernández ha visitado el Banco de Alimentos 'Medina Azahara' en un momento, según los directivos de la entidad, "crucial tanto por el inicio de curso, como por los esfuerzos redoblados de los Bancos de Alimentos por seguir manteniendo su nivel asistencial, del que una pieza esencial son las más de 80 Cáritas que colaboran con él en la ciudad".

El obispo ha comprobado de primera mano la precisión con la que se trabaja en el lugar, pero sobre todo, "la ilusión e intensidad". Por ello, ha agradecido públicamente a las instituciones y personas la colaboración que prestan "para que las personas puedan comer".

En total, en el primer semestre del año, del Banco de Alimentos se han beneficiado 17.800 personas y se han repartido 900.000 kilos de alimentos, de los cuales un 35% procede de las mermas aportadas principalmente por los supermercados colaboradores, como son Carrefour, El Corte Inglés, Aldi y Mercadona, según ha explicado el vicepresidente del Banco de Alimentos, Juan José Cash.

"Llegar a este número de personas no ha sido fácil durante los últimos años, debido a la desaparición de la ayuda de la Unión Europea (UE)", según ha comentado el presidente del Banco de Alimentos, Rafael Revuelto, y "debido al incremento de los precios y no de los salarios".

"Los 800.000 kilos que hemos dejado de recibir desde hace dos años va en contra de las personas y, sobre todo, de aquellas que no tienen hijos menores de 16 años para recibir ayudas y a las que el Banco de Alimentos no les puede proporcionar todo lo que necesitan", ha advertido el presidente, quien ha asegurado que "se ha notado la bajada de alimentos recogidos".

Por su parte, el prelado ha ofrecido su colaboración para impulsar la labor del Banco de Alimentos, comprometiéndose a que "en las recogidas haya más número de personas voluntarias de Cáritas, para llegar a más personas y poder así continuar con esta labor en la ciudad".

Asimismo, ha felicitado a los presentes por el trabajo realizado y ha asegurado que "es necesario transmitir en la sociedad los beneficios que esto aporta".