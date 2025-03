El obispo electo de Córdoba, Jesús Fernández, tomará posesión el próximo 24 de mayo en la Mezquita-Catedral

Jesús Fernández asegura que su corazón se sitúa "al lado de los enfermos, los excluidos, los inmigrantes y los refugiados"

CÓRDOBA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora obispo de Astorga (León), Jesús Fernández, que ha sido nombrado este jueves por el Papa Francisco nuevo obispo de Córdoba, en sustitución del actual responsable de dicha diócesis, Demetrio Fernández, tomará posesión de la sede episcopal cordobesa el próximo 24 de mayo, en la Santa Iglesia Catedral, momento a partir del cual Demetrio Fernández será obispo emérito de Córdoba, siendo hasta esa fecha administrador apostólico por el Papa Francisco.

Así lo ha explicado Demetrio Fernández, en una rueda de prensa en la que se ha dado a conocer, a través de un vídeo, el primer mensaje del obispo electo de Córdoba, Jesús Fernández, quien ha expresado su "afecto fraternal" hacia todos, comenzando por los pobres, "los preferidos del Señor, aquellos que carecen de recursos suficientes para vivir con dignidad, los que no tienen trabajo ni una vivienda digna, los que carecen de familia o viven problemas graves en ella".

"Mi corazón --ha proseguido-- se sitúa también al lado de los enfermos, los excluidos, los inmigrantes y refugiados". Además, se ha dirigido a los sacerdotes mayores y enfermos, así como a los presbíteros y al Cabildo Catedral de Córdoba para agradecerles su gran labor pastoral. Igualmente, ha tenido unas palabras para los seminaristas, comunidades religiosas y fieles laicos, y ha puesto su ministerio "en manos del Señor", de la Virgen de la Fuensanta, de los patronos de la Diócesis, y de San Rafael y San Juan de Ávila.

Jesús Fernández ha expresado su agradecimiento "a Dios y al Santo Padre por poner su confianza" en su persona y ministerio y se ha dirigido también a Demetrio Fernández para agradecerle su "generoso y fructífero trabajo pastoral en la Diócesis", así como "el espíritu de acogida y afecto fraterno que siempre me ha mostrado".

A ello ha añadido que se suma "a la historia de una Iglesia peregrina que comenzó su andadura a finales del siglo tercero con el Obispo Osio de Córdoba, y cuyo patrimonio más importante es la santidad. Con humildad y, contando siempre con la ayuda del Señor, y la corresponsabilidad y comprensión de pastores, consagrados y laicos, espero seguir contribuyendo a la configuración de una Iglesia sinodal y a la misión evangelizadora en ese territorio".

Por su parte, Demetrio Fernández, quien renunció por motivos de edad al cumplir los 75 años el pasado 15 de febrero, como marca el Código de Derecho Canónico, ha manifestado su agradecimiento a la Diócesis de Córdoba, donde siempre se ha sentido "muy bien acogido" por seminaristas, sacerdotes, fieles y pueblo en general, a los que ha pedido que acojan al nuevo obispo "como lo hicisteis conmigo, es un hombre sencillo, cercano, asequible y vais a estar muy a gusto con él".

Demetrio Fernández ha indicado que, a partir de ahora, se pondrá al servicio Jesús Fernández cuando pase a ser obispo emérito de la diócesis y ha anunciado que continuará viviendo en Córdoba, una ciudad que conoce muy bien, al igual que su provincia, como ha resaltado, ya que en sus 15 años como obispo la ha "recorrido de punta a punta" en sus visitas pastorales.

"Es una diócesis muy rica en vida cristiana --ha subrayado--, como pocas en toda España, con mucha vitalidad, con un presbiterio unido en torno al obispo, un seminario de los más numerosos de España y donde he tenido muy buenos colaboradores", y ha concluido diciendo que, "a partir de hoy serviré a la Diócesis en lo que la Iglesia me confía y me encomienda y os doy las gracias por vuestra colaboración".

OBISPO ELECTO

El obispo electo de Córdoba, Jesús Fernández, es obispo de Astorga desde 2020. Nació en Selga de Ordás (León) el 15 de septiembre de 1955. Cursó estudios en el seminario menor y mayor de León. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1980.

Posteriormente obtuvo la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca (1990-1992), donde ha realizado, además, los cursos de Doctorado en esta materia. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la Diócesis de León.

El 10 de diciembre de 2013 fue nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Santiago de Compostela y recibió la consagración episcopal el sábado 8 de febrero de 2014. El 8 de junio de 2020 se hace público su nombramiento como obispo de Astorga, sede de la que toma posesión el 18 de julio del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana.

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Por su parte el ahora administrador apostólico de Córdoba, Demetrio Fernández, es obispo de Córdoba desde 2010, nació en Puente del Arzobispo (Toledo) el 15 de febrero de 1950. Es maestro de Enseñanza Primaria (1969), Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1980) y Doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma (2002). Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1974 en Toledo, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal.

Fue nombrado obispo de Tarazona el 9 de diciembre de 2004. Un mes después tomaba posesión de esta diócesis. El 18 de febrero de 2010 se hace público su nombramiento como obispo de Córdoba. Inició su ministerio episcopal el día 20 de marzo de este mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.