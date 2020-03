El obispo de Jaén recomienda el aplazamiento hasta el otoño de las comuniones y confirmaciones

JAÉN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha escrito una carta a todos los párrocos de la Diócesis en la que, entre otras cuestiones, recomienda el aplazamiento de las comuniones y confirmaciones. El obispo no cierra nuevas fechas, pero si apunta a que "en el mejor de los casos no se podrán celebrar antes del otoño".

En dicha carta señala que "es evidente que no se podrán celebrar hasta que no estemos todos convencidos de que no serán una fuente de contagio". Añade que en un momento en el que "no hemos llegado aún al pico del desarrollo de la enfermedad" y "cuando todos estamos preocupados y doloridos por los enfermos y los muertos, a la vez que muy emocionados y agradecidos por el esfuerzo de los sanitarios", "lo más conveniente, sensato y solidario es que todos permanezcamos unidos, pendientes de lo esencial que es la lucha contra el virus".

En este sentido, apunta a que "cuando haya más luz y el horizonte se aclare diremos entonces lo que tenemos qué hacer y cuándo lo haremos". Además, pide a los sacerdotes que no se adelanten y caminen unidos y en comunión.

"Cuando nuestras autoridades sanitarias nos den previsiones seguras nosotros tomaremos, en común, decisiones de fechas para las primeras comuniones y confirmaciones, que en el mejor de los casos no se podrán celebrar antes del otoño y esto ya es una fecha", señala.

No obstante, inciden en que estarán "atentos a lo que permitan las autoridades sanitarias" con la confianza en que "el Señor nos permita recuperar la vida normal para entonces".

En la misma carta, recomienda "encarecidamente" a los párrocos que "se supriman todos los actos religiosos públicos, como romerías, fiestas patronales, procesiones hasta que no haya garantías totales de que el peligro ha pasado", a lo que añade, "no hay nada más importante en estos momentos para todos nosotros que la defensa de la salud y de la vida".