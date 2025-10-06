El obispo de Jaén traslada su "agradecimiento infinito" a todas las personas que han hecho posible el Rosario Magno

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha trasladado su "agradecimiento infinito" para las personas que han hecho posible el Rosario Magno celebrado el 4 de octubre y que han contribuido a que "Jaén, sus gentes y su fe se mostrara al mundo como signo y seña de identidad".

En una carta de agradecimiento, el obispo señala que la del sábado fue "una jornada hermosa, bella, luminosa y sin incidentes", algo que se consiguió "gracias al trabajo incansable de los miembros de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, tanto locales, autonómicos y nacionales que velaron, como ángeles custodios, por nuestra seguridad".

También, se ha referido al conjunto de las administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento, Diputación Provincial, Subdelegación de Gobierno y Junta de Andalucía, ya que sin su "esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo, nada de lo vivido este sábado hubiera sido imposible".

"Es una gran satisfacción ver a todas las administraciones implicadas y aunando esfuerzos para que este acontecimiento de fe, pero también de cultura, de identidad, de tradición, haya resultado un gran éxito", recoge Chico en su misiva.

También ha agradecido a aquellas administraciones y entidades que con su apoyo económico han ayudado con su patrocinio para "poder hacer frente a los gastos que emanan de un acto tan multitudinario como extraordinario" y que han contribuido a que "Jaén sonara rotunda, grande, con proyección en toda nuestra tierra, comunidad autónoma y por supuesto, en toda España"

Asimismo, se ha referido a las hermandades y cofradías por haber realizado "un esfuerzo inmenso que se ha visto recompensado con ser parte de un día para la historia de esta provincia", así como a las formaciones musicales y las bandas que han sido "un gran aliciente para ver el potencial musical, cofrade y de talento juvenil que llega empujando fuerte y que tiene raigambre en nuestra provincia".

En este punto, ha aludido a MusicAlma, que, "con sus interpretaciones soberbias, nos conmovieron y nos acercaron más a los misterios del Rosario que contemplábamos".

Su agradecimiento se ha extendido también a la comisión que, en la persona del provicario general, José Antonio Sánchez, que "ha sabido componer un puzle para que todas las piezas encajaran y lucieran".

Tampoco se ha olvidado del personal voluntario y de los medios de comunicación, así como de los vecinos, de los visitantes, de los turistas, de los fieles que, "con su presencia, su silencio orante o su plegaria desde casa, han contribuido a que este Rosario fuera una auténtica manifestación de fe, una catequesis pública".

Por último, el obispo se ha mostrado confiado en que lo vivido el 4 de octubre "no quede sólo en un recuerdo hermoso, sino que sea impulso para seguir construyendo, día a día, una Iglesia viva, unida y misionera".