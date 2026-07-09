La obra en el colector de la avenida de Arjona de Jaén abre actuaciones en saneamiento por ocho millones de euros

Visita a las obras en el colector de la avenida de Arjona. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado las obras para renovar el colector y reparación el firme en la avenida de Arjona. Una actuación "prioritaria" con una inversión de 1.009.000 euros tras los daños de las últimas lluvias torrenciales y que abre una batería de intervenciones en saneamiento por ocho millones "en puntos estratégicos" de la ciudad.

Así lo ha indicado este jueves el alcalde, alcalde, Julio Millán, durante la visita a los trabajos que se ejecutan de forma coordinada con Aqualia y que también ha contado con los concejales de Hacienda y Contratación, Francisco Lechuga, y Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y el responsable de la citada empresa en Jaén, Manuel Holguín.

"Se trata de una actuación de emergencia muy demandada por los vecinos y vecinas de la zona después de los problemas registrados durante los últimos episodios de lluvias. Especialmente tras la tormenta del pasado 16 de junio, cuando la intensidad de las precipitaciones puso de manifiesto la capacidad insuficiente del colector para evacuar el importante volumen de agua acumulado durante aquella tarde y noche", ha explicado.

Millán ha recordado que se suma a una batería de intervenciones en colectores, cuya cronología se ha establecido con Aqualia para mejorar el saneamiento en puntos como las avenidas de Granada y de Madrid, donde "recurrentemente hay averías", así como Tiro Nacional y Magdalena-Puerta de Martos, entre otros. En total, se prevé una inversión que supera los ocho millones de euros.

"Gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria Aqualia, la intervención ha podido ponerse en marcha en un corto espacio de tiempo", ha valorado sobre la que ya se lleva a cabo en la avenida de Arjona.

En esta primera fase, "se actuará sobre 320 metros de colector", con "una obra que permitirá duplicar la capacidad hidráulica del sistema de saneamiento, mejorando de forma notable la evacuación de aguas pluviales y reduciendo el riesgo de incidencias futuras en este entorno".

La actuación "contempla la sustitución y ampliación de la infraestructura existente mediante nuevos conductos de mayor capacidad en dirección hacia el Gran Eje, incrementando la sección del colector y reforzando toda la red de saneamiento en este tramo estratégico de la ciudad".

El alcalde ha subrayado que esta obra forma parte de un programa mucho más amplio de actuaciones destinadas a modernizar unas infraestructuras hidráulicas que durante años han presentado importantes carencias.

"Estamos acometiendo una intervención fundamental porque durante demasiado tiempo no se ha actuado sobre el saneamiento como la ciudad necesitaba y hoy estamos comprobando las consecuencias en viviendas, en el pavimento y en muchas calles de Jaén", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que la actuación "no se limitará únicamente a la renovación de las infraestructuras subterráneas, sino que irá acompañada posteriormente por la reposición integral del firme".

Para ello, se coordinarán "los trabajos de saneamiento con las actuaciones de Mantenimiento Urbano y con las ayudas del Gobierno para paliar los efectos del temporal para evitar intervenciones sucesivas sobre las mismas vías y ofrecer una solución definitiva".

Esta actuación de la avenida de Arjona "tendrá continuidad con nuevas obras de emergencia previstas en distintos puntos de la ciudad donde también resulta necesario intervenir sobre la red de colectores y saneamiento".

Entre ellas ha citado la avenida de Madrid, la avenida de Granada, el barrio de La Magdalena, la calle Hospitalico, la calle Puerta de Martos y el entorno del barrio de Puerta de Martos, la calle Cruz de La Magdalena, el Tiro Nacional y la subida del Tomillo o el barrio de San Felipe.

REPARACIÓN DE CALLES

Por otra parte, Millán ha apuntado que el Ayuntamiento de Jaén "aprovechará los próximos meses para desarrollar de forma paralela un amplio programa de reparación de calles afectadas por los temporales".

"Aunque muchas de las actuaciones comenzarán durante el verano, los trabajos continuarán durante el otoño debido a su envergadura y a la necesidad de completar previamente la redacción de proyectos y los correspondientes procedimientos de licitación", ha comentado.

Al hilo, ha pedido comprensión a la ciudadanía ante los plazos administrativos que requieren este tipo de actuaciones, al tiempo que ha destacado que el Ayuntamiento "está agrupando los proyectos en distintos lotes para ganar eficiencia, optimizar los recursos disponibles y conseguir que las inversiones alcancen al mayor número posible de barrios y calles".

"El plan municipal contempla una actuación coordinada con Mantenimiento Urbano para intervenir de forma continuada tanto en las infraestructuras subterráneas como en la superficie; se invertirán en torno a más de 20 millones de euros contando con los fondos del temporal y se actuará en más de 160 calles", ha concluido Millán.