Las obras de contención de una ladera en la N-340A en Rubite (Granada) obligan al corte de un tramo de la vía tres meses

Obras de emergencia para la contención de una ladera en la N-340A. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar las obras de emergencia para la contención de una ladera situada en el kilómetro 357,050 de la N-340A en el término municipal de Rubite, en la provincia de Granada.

Con motivo de estos trabajos, desde el próximo lunes 7 de septiembre, a las 8,00 horas, será necesario cortar totalmente al tráfico la carretera entre los kilómetros 356,880 y 357,6. Se estima que esta afectación se prolongue durante aproximadamente tres meses.

La actuación, cuyo importe asciende a unos 497.459 euros permitirá subsanar los daños causados por las lluvias registradas en febrero de 2026, las cuales provocaron la erosión de la ladera sobre la que se apoya la carretera N-340A a la altura del kilómetro 357,050, aproximadamente a mitad de camino entre Castell de Ferro y Castillo de Baños.

Esta erosión produjo un socavón que descalzó la plataforma de la carretera y obligó a cortar al tráfico el carril en sentido Castillo de Baños/El Lance/Casarones. Los trabajos consistirán en la ejecución de un muro pilotado de 25 metros de longitud que cubrirá la zona descalzada y la de una pantalla de pilotes de longitud similar.

Ambas estructuras estarán cimentadas a 20 metros de profundidad, de manera que los pilotes queden empotrados por debajo de la superficie de deslizamiento. Asimismo, se rehabilitará el firme y se ejecutará un bordillo y una bajante encachada para el encauzamiento de las aguas de escorrentía.

Con motivo de estos trabajos, desde el próximo lunes 7 de septiembre de 2026, a las 8,00 horas, será necesario cortar totalmente al tráfico la carretera N-340A entre los kilómetros 356,880 y 357,6. Se estima que esta afectación se prolongue durante aproximadamente tres meses.

Las obras y las correspondientes afecciones al tráfico estarán debidamente señalizadas en las intersecciones de la N-340 en Castell de Ferro y Castillo de Baños. Los vehículos deberán circular por la A-7 entre los enlaces 869 Castillo de Baños/La Mamola y 873 Castell de Ferro, no obstante, los agricultores y trabajadores cuyas fincas y negocios se ubiquen en el tramo afectado podrán circular excepcionalmente por la N-340A.