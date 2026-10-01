Las obras de López Mezquita, en Granada, recuperan espacio para el peatón en una calle más accesible y verde

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita las obras de López Mezquita, que ya comienza a recuperar espacio para el peatón con una calle más accesible, verde y nuevas zonas infantiles - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras de remodelación de la calle Pintor López Mezquita, donde ya comienza a apreciarse la transformación de este entorno en un espacio más accesible, con nuevo arbolado y más protagonismo para el peatón.

La actuación, que según señala el Ayuntamiento en un comunicado, alcanza el 26% de ejecución, cuenta con una inversión de 569.944,62 euros y tiene prevista su finalización en diciembre de 2026. El proyecto forma parte del Plan Municipal de Obras 2024-2027, que contempla más de 60 actuaciones en los distintos barrios de la ciudad.

Durante la visita, Carazo ha comprobado el avance de los trabajos, que comenzaron el pasado mes de julio y se desarrollan en el tramo de López Mezquita comprendido entre Pedro Antonio de Alarcón y la calle Sol. La remodelación permitirá recuperar espacio para el peatón y mejorar la accesibilidad de una vía que hasta ahora contaba con aceras estrechas y en la que predominaban el tráfico y el estacionamiento de vehículos.

La actuación contempla la transformación de López Mezquita en una calle de prioridad peatonal mediante la creación de una plataforma única, sin diferencias de altura entre las aceras y la calzada, que eliminará las barreras arquitectónicas y facilitará los desplazamientos del peatón.

El nuevo pavimento será de baldosa hidráulica de imitación granito, mientras que el tramo comprendido entre Pedro Antonio de Alarcón y Gregorio Espín contará con una calzada de adoquín granítico de 3,25 metros de anchura, que permitirá mantener el acceso restringido a los garajes y a los vehículos de emergencia.

La intervención contempla también la creación de una nueva plaza en la confluencia con la calle Sol, junto al Colegio de la Asunción, que contará con dos zonas de juegos infantiles inclusivos, nuevo arbolado y mobiliario urbano.

Este espacio ofrecerá a las familias del barrio un nuevo lugar de ocio y convivencia, especialmente pensado para que los niños puedan jugar al aire libre cerca de su colegio. La alcaldesa ha destacado que esta actuación da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y permitirá mejorar la accesibilidad y recuperar espacio público para el disfrute de las familias.

"Queremos una Granada para vivir, con calles más accesibles, más espacios para el peatón y nuevos lugares de encuentro para los vecinos. Eso es lo que estamos haciendo en López Mezquita: atender una demanda del barrio y transformar esta calle para que las personas sean las protagonistas", ha señalado la alcaldesa.

Las dos áreas infantiles serán inclusivas y estarán delimitadas por un vallado de colores. Contarán con una estructura multijuego con plataformas, puentes, elementos de trepa y dos toboganes, además de una estructura de cuerdas. Incorporarán también pavimento continuo de caucho y juegos tradicionales dibujados en el suelo, como la rayuela y el tres en raya.

Todo ello se integrará en un entorno con nuevo arbolado y zonas de estancia para las familias, concebido para que niños y niñas de diferentes capacidades puedan jugar y compartir un mismo espacio.

En este sentido, Marifrán Carazo ha destacado que "nuestro compromiso es que todas las nuevas áreas infantiles que construyamos en Granada sean inclusivas, para que todos los niños, independientemente de sus capacidades, puedan jugar juntos y disfrutar de los mismos espacios". "Queremos que los parques sean lugares de encuentro para las familias y que ningún niño se quede sin jugar", ha añadido.

La remodelación contempla también la plantación de 17 nuevos árboles, con alcorques de suelo estructural y sistemas de riego que favorecerán su crecimiento. En la nueva plaza junto al Colegio de la Asunción se plantarán ejemplares de mayor porte para generar zonas de sombra en el entorno de las áreas infantiles y mejorar el confort de las familias.

La calle contará además con bancos fabricados con materiales reciclados, papeleras y una fuente accesible de tres alturas, adaptada para niños, personas en silla de ruedas y mascotas. Los trabajos incluyen también la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento con la sustitución de 112 metros de tuberías de agua y aproximadamente 100 metros de colectores.

La intervención contempla además nuevas acometidas, hidrantes contra incendios e imbornales para mejorar la recogida de aguas pluviales, así como la instalación de tapas de registro antideslizantes.

En materia de alumbrado público, la intervención contempla la instalación de nuevas columnas peatonales de 4,35 metros de altura con tecnología LED, que sustituirán a las antiguas luminarias situadas en las fachadas de los edificios. El nuevo sistema proporcionará una iluminación más uniforme y mejorará la seguridad de los vecinos al eliminar las zonas de penumbra existentes, especialmente en los accesos a los portales, además de reducir el consumo energético y la contaminación lumínica.

La actuación incluye también la renovación con tecnología LED de las luminarias de cinco columnas dobles de Pedro Antonio de Alarcón y la ejecución de canalizaciones subterráneas que facilitarán el futuro soterramiento del cableado eléctrico y de telecomunicaciones.