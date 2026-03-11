Las obras de la primera fase para integrar el ferrocarril en la ciudad de Jaén estarán terminadas a final de año

Visita a las obras en el entorno de la estación de Renfe - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado el avance de las obras para la integración del ferrocarril en la ciudad de Jaén y que en la actualidad se centran en la reordenación de los accesos a la estación de Renfe en la capital jiennense, que cuenta con una inversión cercana a los cuatro millones de euros (IVA incluido). Según el plan de obra, esta primera intervención estará terminada a final de año

"Estas obras suponen los primeros trabajos en el ámbito de la integración del ferrocarril en la capital", ha dicho Fernández. En concreto, esta intervención consiste en la renovación de la plaza de acceso a la estación en una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.

En la visita también ha participado el alcalde, Julio Millán, y responsables de Adif y de la empresa adjudicataria Vilor Construcciones. "No sólo se va a mejorar el acceso a la terminal ferroviaria, sino que también se recuperará un espacio para los ciudadanos, facilitando los desplazamientos peatonales y la fluidez del tráfico en la zona", ha añadido el subdelegado.

De esta forma, se está reordenando el vial de acceso, se va a recuperar la isleta frente a la estación, y se va a proceder a la renovación del aparcamiento. Igualmente está prevista la construcción de una nueva pasarela peatonal y la rehabilitación del paso inferior de la calle Fuerte del Rey.

El alcalde, Julio Millán, ha destacado que se trata de una actuación de carácter urbano que tendrá una incidencia directa en el entorno de la plaza Jaén por la Paz, mejorando la circulación peatonal y de tráfico y favoreciendo la conexión entre la estación de tren, el tranvía, el transporte urbano y el tránsito peatonal.

Asimismo, el regidor ha señalado que esta intervención permitirá mejorar la conexión peatonal de la plaza Jaén por la Paz con la zona de Los Goya y las "urbanizaciones de Hacienda", en el entorno de la avenida de Barcelona, además de contemplar mejoras en la estación, como la adecuación del aparcamiento y de los accesos.

Para Millán, se trata de "un primer paso" dentro del futuro proyecto de integración ferroviaria, que permitirá eliminar la actual barrera que supone el ferrocarril y facilitar el desarrollo urbanístico del norte de la ciudad, donde el Ayuntamiento, de la mano de la iniciativa privada, va a desplegar 1.100 viviendas.

De forma paralela el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha contratado por 2,2 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, la redacción de los estudios y proyectos que permitirán llevar a cabo la integración del ferrocarril en la ciudad de Jaén, un proyecto que cuenta con una inversión comprometida que supera los 45 millones de euros.

Estos documentos, encargados a Ineco, tienen el objetivo de definir las actuaciones que mejorarán la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria, desarrollando soluciones a distinto nivel que garantizan la continuidad urbana y una mejor convivencia entre ciudad y ferrocarril.

Además, se modernizará la estación ferroviaria conforme a una propuesta sostenible, que incluye el estudio de una posible ubicación de la terminal de autobuses junto a ella. "En conjunto, la actuación da respuesta al crecimiento urbanístico previsto al norte de la traza ferroviaria y a la necesidad de reforzar la conectividad de los diferentes sistemas de transporte, propiciando la multimodalidad", ha afirmado el subdelegado.

Con el fin de permeabilizar la infraestructura ferroviaria en la capital jienense, se diseñará el despliegue de cinco estructuras, entre las que destacan tres plataformas peatonales en las calles Pintor Pablo Martín del Castillo, José Calderón Carmona y Porcuna; un paso a distinto nivel mixto (uso peatonal y rodado) en la Avenida de Arjona. Adicionalmente, se acometerá la urbanización del entorno comprendido entre el nuevo paso inferior de esta avenida y la estación ferroviaria. También esta proyectado un paso superior mixto en la Avenida de Aparejadores.

En cuanto a la estación, se definirá su modernización integral desde una propuesta sostenible que priorizará la eficiencia energética y la optimización de las tareas de mantenimiento, abarcando el propio edificio de viajeros, andenes, marquesinas, aparcamiento y la incorporación de locales comerciales.

Asimismo, se estudiará la posible ubicación de la estación de autobuses junto a la ferroviaria, promoviendo una mejor conexión entre los distintos sistemas de transporte. De forma complementaria, se contempla la duplicación y reordenación de las vías en los últimos dos kilóemtros de la línea ferroviaria a su llegada a la estación, mejorando su capacidad y funcionalidad.

Fue en agosto de 2025 cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén firmaron un protocolo para mejorar la accesibilidad viaria y peatonal en el entorno de la estación ferroviaria.

La actuación, que abarca aproximadamente dos kilómetros entre la estación y la avenida de Aparejadores, prevé el despliegue de 53.500 metros cuadrados de zonas verdes y peatonales y será compatible con las previsiones de crecimiento de la ciudad reflejadas en el planeamiento urbano.

Fernández ha apuntado que el Ministerio de Transportes está decidido a impulsar las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Jaén y, por eso, además de estos estudios y proyectos en la capital, tiene en marcha otras actuaciones.

En este punto, se ha referido a la licitación del estudio informativo para conectar el corredor Córdoba- Jaén con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, mediante el baipás de Montoro (Córdoba), con una inversión prevista de 400 millones de euros, lo que supondrá "un avance decisivo para reducir de forma sustancial los tiempos de viaje con Madrid".

A ello le ha sumado los 130 millones de euros destinados a la modernización de la línea convencional y sus estaciones, junto con la licitación por 17,1 millones de euros (IVA incluido) de las obras de adecuación a los servicios de Autopista Ferroviaria en la provincia de Jaén para la adaptación de once túneles a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

Precisamente, el BOE de este martes recogía la formalización del contrato con la UTE Vialterra-Vilor, en el marco de las obras de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza, de la línea 400 protección y drenaje de los taludes del túnel de Andújar (Jaén) junto al tratamiento del puente arroyo Arjonilla (Jaén) y de estabilización de desmonte-terraplenes por un importe adjudicatario de más de 12 millones de euros.

Por último, ha apuntado que se encuentran "a punto de finalizar" las obras de renovación y mejora de la accesibilidad de la estación de Linares-Baeza, tras una inversión de 2,89 millones de euros (IVA incluido) dentro de la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz, una actuación que ha contribuido a modernizar y hacer más competitivo el sistema ferroviario jiennense.