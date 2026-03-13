Observatorio de la Dependencia valora el incremento andaluces atendidos en más de 42.000 y alerta de 6.000 en el "limbo"

Imagen de archivo de una silla de ruedas. - EUROPA PRESS

El Observatorio alerta de que en 2025 murieron 6.995 andaluces en lista de espera

El número de andaluces dependientes atendidas creció en Andalucía en 42.269 personas lo que supone un incremento del 14,25%, cuatro puntos más que la media nacional, mientras que casi un tercio de las mismas (12.121) se hallan a la espera de recibir efectivamente la prestación o servicio reconocido, según ha señalado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su Observatorio de la Dependencia relativo a 2025 consultado por Europa Press.

En este sentido, el Observatorio ha alertado de que con respecto al año anterior, la comunidad aumentó en 6.672 personas su "limbo de la dependencia" hasta alcanzar el número de 25.421 andaluces que no reciben la prestación o servicio que tienen reconocido. En total, en Andalucía existe una lista de espera efectiva de 40.092 personas, según ha subrayado el estudio.

Sin embargo, en 2025 murieron 6.995 personas en lista de espera, 5.598 sin Resolución de Grado y 1.397 con derecho reconocido pero pendiente de prestación o servicio.

En cuanto a los nuevos dependientes el número aumentó en 38.377, mientras que atendiendo a las prestaciones Andalucía cerró el ejercicio con un saldo de 80.140 nuevas atenciones de las que 36.695 corresponden a la teleasistencia y 33.548 al servicio de ayuda al domicilio, concentrando un 87% del total, en un refuerzo del modelo de proximidad emprendido por la comunidad que "relega a un porcentaje del 8% las prestaciones de servicios institucionalizados".

Aún así, si se enumerasen únicamente las prestaciones efectivamente recibidas por los dependientes andaluces durante 2025, resulta un balance anual de 62.360 prestaciones efectivas, en las que la Atención Residencial se ha visto reducida en 1.978 plazas, las PEVS en 932 plazas y los centros de día en 516 plazas entre los meses de febrero y diciembre de 2025, lo que supone una disminución de 3.426 plazas de recursos institucionalizados.

El estudio también ha destacado que la ayuda a domicilio (SAD) atiende en Andalucía a 197.240 personas, lo que representa el 50% del SAD a nivel nacional y ocupa el 37,7% de su cartera de servicios, más del doble que en el resto de las comunidades autónomas que se sitúa en el 16,5%.

Finalmente, el gasto público efectuado por la comunidad se situó en el 56,1% y el de la administración general del Estado en un 43,9%, mientras que hace cinco años se situaban en el 80,7% y el 19,22%, respectivamente. El sistema generó en Andalucía 12.045 nuevos empleos como consecuencia de los 33.548 nuevos dependientes atendidos con ayuda a domicilio, consiguiendo elevar su tasa de generación de empleo a 47,9 empleos por millón invertido.

A nivel nacional, una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia. Según el informe, consultado por Europa Press, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.994 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 14.710 esperando a ser atendidas aun teniendo reconocida su situación de dependencia.

Además, señala que hay 258.167 personas en las listas de espera de la dependencia y que el tiempo medio de resolución desde la solicitud hasta la resolución del expediente en España fue de 341 días, siete más que el año anterior.

Según los datos del informe, al finalizar 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia y han aumentado en 158.618 las personas atendidas.

Asimismo, indica que más de 4 millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 19 años de funcionamiento del sistema, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

Por tipo de atención, el estudio revela que en España hay 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024; y que un 44,6% (735.889 personas) son atendidas con la prestación de cuidadores familiares, con un importe medio mensual de 264,55 euros.

El documento también señala que se mantienen las desigualdades entre territorios. Castilla-La Mancha y Castilla y León alcanzan la mayor puntuación en la Escala del Observatorio (8,25 y 7,5 respectivamente), mientras que Extremadura (2,25) y Ceuta y Melilla (2,5) obtienen la menor puntuación.