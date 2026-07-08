El Observatorio de Innovación CTA destaca el papel de Andalucía en la reindustrialización sostenible europea. - OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN CTA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Innovación CTA ha celebrado este miércoles un encuentro para analizar y destacar el papel clave de Andalucía en materias primas críticas y reindustrialización sostenible, en el que ha reunido a expertos para profundizar en el papel estratégico de estos recursos para la autonomía industrial europea y ha presentado un revelador informe sobre las capacidades andaluzas en este ámbito elaborado en el marco del proyecto europeo Irmhub.

Según ha detallado el Observatorio de Innovación CTA en una nota, el evento, con más de 80 asistentes, celebrado en CaixaForum Sevilla, ubicado en Sevilla TechPark, ha sido clausurado por el director general de Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo, quien ha afirmado que "Andalucía es una de las regiones mineras europeas con un peso más importante en la extracción de algunas de las materias primas críticas y estratégicas que precisa la Unión Europea para la garantía de su autonomía estratégica, como en los casos del cobre y el estroncio".

En este sentido, ha precisado que la región cuenta con un importante potencial en este terreno, ya que "en Andalucía se ha identificado la presencia de, al menos, 22 de las 34 materias catalogadas como críticas por la Unión". Por ello, ha señalado que "resulta especialmente importante aumentar las capacidades propias de transformación del mineral, de modo que se fije el valor en el territorio y que las garantías de autoabastecimiento sean realmente efectivas". En la consecución de este objetivo, "el desarrollo tecnológico está llamado a jugar un papel determinante", ha añadido.

Asimismo, el presidente de CTA ha destacado en la inauguración del evento que "Andalucía se encuentra ante una oportunidad estratégica para convertir su riqueza en materias primas críticas en desarrollo industrial, empleo y liderazgo tecnológico". En este sentido, ha subrayado que "no basta con disponer de los recursos; el verdadero reto es avanzar en toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la transformación industrial, incorporando innovación, sostenibilidad y tecnología para reforzar la autonomía industrial europea y la competitividad de nuestras empresas".

Además, ha destacado que la fundación está preparada para asesorar y respaldar a las empresas en la materialización de proyectos innovadores vinculados a las materias primas críticas, facilitando el acceso a conocimiento, financiación y redes de colaboración.

FALTA DE PREVISIÓN EN EL SUMINISTRO

El experto y catedrático de la Universidad Carlos III y ex director del Instituto Imdea Materiales, José Manuel Torralba, ha abordado el papel estratégico de los materiales críticos en la autonomía industrial europea y ha indicado que "Europa se ha esmerado mucho en regularlo todo para asegurar un futuro sostenible, pero, en el camino, ha permitido que otras potencias económicas nos superen en innovación y fabricación y, lo que es peor, acaparen las fuentes de materias primas esenciales, necesarias para innovar y fabricar".

En este sentido, ha explicado que "los dispositivos modernos requieren una tabla periódica casi completa para funcionar, y las llamadas nuevas energías están incrementando el consumo de metales de forma exponencial, poniéndose en riesgo su implementación por culpa de una enorme falta de previsión acerca del suministro de las materias primas". Así, ha destacado la ventajosa posición de China, que tiene, por ejemplo, más del 81% de la producción mundial de grafito natural y el 90% de la capacidad global de refinado (procesamiento para baterías).

Por su parte, Torralba describió cómo la UE "por fin ha despertado" y está haciendo frente al problema de la escasez de materias primas críticas y la supremacía de países como China a través de medidas como: la Ley de Materias Primas Críticas (que establece objetivos de capacidad europea para 2030); la designación de proyectos estratégicos; medidas de circularidad y sostenibilidad; y un plan de compras estratégicas y reservas conjuntas para agregar la demanda de las empresas europeas y negociar mejores condiciones con los proveedores globales.

El objetivo de todas estas medidas es garantizar un suministro sostenible en el medio y largo plazo. Por su parte, el gestor senior de Proyectos Europeos de CTA, Rafael Castillo, ha presentdo el informe 'Capacidades de Andalucía en materias primas críticas', elaborado por CTA en el marco del proyecto europeo Irmhub. Castillo ha destacado como principales conclusiones de este informe que "Andalucía ha dejado de ser un mero punto de paso para convertirse en una región estratégica capaz de contribuir a reducir la dependencia europea de Asia en materias primas críticas y tecnologías clave".

Asimismo, ha añadido que "tenemos los depósitos y el reciclaje; ahora Andalucía debe liderar el refino de alta pureza para inundar Europa de independencia", argumentando que "actualmente nuestras materias primas críticas recuperadas se exportan a terceros países, perdiendo valor añadido".

Por otra parte, el informe también concluye que hace falta una mayor integración del ecosistema, porque hay una fragmentación entre el conocimiento académico avanzado y el tejido industrial, según ha apuntado Castillo, que también señaló que es necesario agilizar los permisos y la comercialización rápida.

Además, el director del Área Internacional de CTA y representante de la plataforma europea AMBP (Advanced Materials for Batteries), David Páez, moderó un diálogo sobre cómo construir cadenas de valor sostenibles en materias primas críticas, en el que han participado el Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (CEIMS) de Aminer, Manuel Sevilla; la directora de Comunicación y ESG de Atlantic Copper, Marta Cerati; y el CEO de Greening Relive, José Manuel Ramírez.

El Ceims es una fundación de nueva creación que nace para dar respuesta a los retos transversales del sector de la minería metálica y está promovido por Aminer, la asociación que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica en España, con fuerte implantación en Andalucía y sede en Sevilla.

Por su parte, Atlantic Copper, empresa metalúrgica miembro de CTA, líder en España y tercera en Europa en la fundición y refinación de cobre, desarrolla el proyecto CirCular, declarado estratégico por la Junta de Andalucía y por la Comisión Europea, como gran iniciativa de economía circular para tratar unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE) Greening Relive, participada por la empresa granadina miembro de CTA Greening.

Especializada en la gestión, tratamiento y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con un enfoque pionero en el reciclaje integral de paneles solares. Entre sus objetivos está transformar más de 60.000 toneladas anuales de basura electrónica en materias primas reutilizables, reduciendo la dependencia europea de extraer nuevos minerales.