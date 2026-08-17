Ocho estaciones de la Aemet alcanzaron los 39 ºC en toda Andalucía este domingo

Archivo - Vista panorámica de Montoro. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho observatorios de la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda Andalucía se han quedado o rebasado los 39 ºC este domingo, con la mitad en la provincia de Córdoba, según ha detallado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en un resumen de fenómenos significativos registrados en dicha jornada, en la que destacaron precipitaciones abundantes se registraron en Castellón, La Rioja, Pirineos y Pre-pirineos.

Según ha explicado el portavoz de la Aemet sobre las temperaturas, la localidad cordobesa de Montoro ha marcado la máxima con 39,9 ºC y tras ella, Fuentes de Andalucía (Sevilla) y La Rambla (Córdoba) han registrado 39,6ºC; Córdoba Aeropuerto, 39,4 ºC; Bailén (Jaén), 39,2 ºC; Córdoba, Prágdena, 39,1 ºC, y Andújar (Jaén) y Écija (Sevilla), 39 ºC.

Al respecto, Camacho ha incidido en que las mínimas nocturnas continúan siendo altas. En este aspecto, ha apuntado a los observatorios muy próximos a la costa mediterránea debido a la elevada temperatura del agua del mar. Por ejemplo, la mínima registrada la noche de este domingo en Cabo de Gata (Almería) no ha bajado de 28,7 ºC.

En cuanto a las rachas de viento, el resumen recoge que los valores más elevados de este domingo se han registrado en las cumbres de Sierra Nevada, en Canarias o en los cabos de las costas mediterráneas o atlánticas. Así, ha resaltado los 91,8 kilómetros por hora (km/h) de Sierra Nevada, seguida por los 74,9 km/h de racha en el Cabo de Gata.