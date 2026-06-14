La Oficina Andaluza Antifraude abre una convocatoria pública para elegir a un director adjunto

Archivo - El director de la Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez, comparece en la comisión consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha abierto una convocatoria pública para cubrir el puesto de director adjunto del organismo por el sistema de "libre designación".

Así se desprende de una resolución de la citada Oficina Antifraude firmada por su director, Francisco de Paula Sánchez, con fecha del pasado 8 de junio, consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución recoge las bases en las que se sustenta la convocatoria de este puesto de trabajo, en la que podrá participar "el personal funcionario de carrera que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo" en un anexo que acompaña a la misma, "y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente", según se precisa.

En concreto, entre los requisitos para optar a este puesto figuran los de una "experiencia de, al menos, diez años" en materias, funciones o áreas como "Administración Pública, legislación y régimen jurídico, asesoramiento jurídico y defensa en juicio", así como "formación relacionada con alguna" de ellas, y un "título universitario de licenciatura o grado o título universitario oficial de grado equivalente".

Las principales "funciones y competencias" del puesto de director adjunto están recogidas en el artículo 20 del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina, a las que hay que añadir la posibilidad de "ejercer, por suplencia", las "funciones y competencias del titular de la Dirección".

La tramitación de este procedimiento "será exclusivamente telemática al amparo de lo dispuesto por el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", de forma que "no serán tenidas en cuenta las solicitudes de participación presentadas por papel ni por otro medio electrónico que no sea el indicado", según se detalla en el mismo documento.

Quienes estén interesados en concurrir a esta convocatoria disponen de un "plazo de diez días hábiles" contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución en el BOJA, que la recogía en su número ordinario del pasado viernes, 12 de junio, y deben dirigir sus "solicitudes de participación y cuanta documentación se acompañe" a "la persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción".

La misma resolución aclara que, "de estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con objeto de garantizar la adecuación de los candidatos al puesto que se aspira, pudiendo declararse la convocatoria desierta si se entendiera que ninguna persona solicitante reúne las condiciones de idoneidad o aptitud precisas para el desempeño".

"La resolución de adjudicación del puesto, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, establecerá el plazo de toma de posesión, que deberá formalizarse con efectos administrativos del día siguiente al de cese en el destino de origen y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde dicha publicación", aclara también el documento firmado por el director de la Oficina Antifraude.