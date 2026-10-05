La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se desplaza a Montilla (Córdoba) para atender a la ciudadanía

Cartel de la visita de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a Montilla. - Oficina del Defensor Andaluz

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo Andaluz se desplaza mañana martes, 6 de octubre, a la localidad cordobesa de Montilla, para atender presencialmente a la ciudadanía, con el objetivo de acercar los servicios de la institución y "garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en materia de vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua".

Según ha informado la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en una nota, la atención presencial se ofrecerá en el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, ubicado en la calle Altillos número 17. El horario será de 10,00 a 14,00 horas y de 16.30 a 18,30 horas. Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de la zona.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a 'visitasdpa@defensor-and.es'. También se puede concertar la cita a través de sus principales redes sociales, en Facebook o X.