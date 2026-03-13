La oficina itinerante de la Subdelegación de Jaén sobre ayudas por el temporal supera las 100 actuaciones en una semana

La oficina itinerante sobre ayudas por el temporal en Marmolejo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado la "gran aceptación" de la oficina itinerante puesta en marcha para informar y tramitar, en su caso, las ayudas estatales para afrontar los daños por los temporales, con más de un centenar de atenciones durante su primera semana en funcionamiento.

En este sentido, ha valorado "el buen funcionamiento" de este dispositivo móvil atendido por funcionarios especializados y que esta semana se ha desplazado hasta Santisteban del Puerto y Marmolejo, según ha precisado este viernes en una nota.

"El objetivo es que ninguna persona damnificada se quede sin información o sin tramitar su ayuda por falta de asesoramiento", ha destacado el subdelegado, quien ha añadido que estas oficinas permitirán agilizar los procedimientos "con la máxima rapidez y eficacia".

Este servicio itinerante se realiza a demanda de los ayuntamiento que así lo soliciten y la próxima semana ya tiene cerradas salidas a los municipios de Vilches (16 de marzo), la Estación Linares-Baeza (18 de marzo) y Bedmar (23 de marzo).

Se trata de un servicio complementario a la oficina de atención integral para las personas afectadas por las inundaciones y otros daños abierta en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Desde su apertura, el pasado 27 de febrero, ha atendido a más de 400 consultas. A ella se suman las oficinas comarcales ya en funcionamiento y ubicadas en Orcera y Cazorla para facilitar esta labor de información y asesoramiento.

El subdelegado ha señalado "el interés del Gobierno por dar una respuesta rápida y real a los afectados" y ha recordado que también se han dispuesto equipos de atención y trámite en las oficinas de Correos de la Administración General del Estado.

"El Gobierno de España está trabajando para dar respuesta a las necesidades de reparación y recuperación de los daños y en la atención de los sectores afectados con una respuesta inmediata, desde la cercanía y la urgencia", ha asegurado.

Fernández ha comparado esta forma de actuar y de gestionar las políticas públicas con la de otras administraciones, a las que ha demandado que "acompasen su gestión a las del Gobierno de España y gestionen con la misma inmediatez y cercanía a la ciudadanía".

Además, el subdelegado está visitando diferentes municipios para informar del alcance en la provincia del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que moviliza 7.200 millones de euros para atender los daños provocados por los últimos temporales.

"Estas ayudas extraordinarias adoptadas por nueve ministerios atenderán a los municipios y colectivos de las regiones más afectadas, especialmente Andalucía y con ello la provincia de Jaén, para la reconstrucción de infraestructuras, la compensación a familias damnificadas y el impulso a la actividad económica local", ha comentado.

Fernández ha puesto el foco en el sector agrario con un plan extraordinario de 2.870 millones de euros para paliar las pérdidas sufridas por explotaciones y agricultores de la localidad.