Oficinas internacionales de 15 universidades europeas se citan en la Universidad de Córdoba para una semana de formación

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha recibido este lunes a personal de las oficinas internacionales de 15 universidades europeas que, hasta el próximo viernes, van a participar en la 'Erasmus + Staff Training Week. On-Campus Internationalization', organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCO.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, el programa gira en torno a la integración de la dimensión internacional e intercultural en la misión Erasmus y las estrategias de una institución educativa, con el objetivo de enriquecer la experiencia de todos los estudiantes sin necesidad de que viajen físicamente al extranjero.

Así, esta primera 'Staff Training Week' cuenta con representantes de University of Reims Champagne-Ardenne (Francia), Technical University of Applied Sciences (Alemania), Oniris VetAgroBio (Francia), University of Silesia in Katowice (Polonia), Uniwersytet Jana Dlugosza w Czestochowie (Polonia), University of Macerata (Italia) y Eötvös Loránd University (Hungría).

También participan desde la Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Alemania), Università degli studi di Milano-Bicocca (Italia), Karelia University of Applied Sciences (Finlandia), Lule University of Technology (Suecia), Jan Dlugosz University (Polonia), Akademia Ateneum w Gdansku (Polonia), Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) y University of Szczecin (Polonia).

El encuentro supone una oportunidad para compartir las experiencias y buenas prácticas de las instituciones asociadas, intercambiar ideas sobre el fomento de la movilidad de estudiantes y personal, explorar y discutir temas especiales de interés dentro del campo de la internacionalización mediante las presentaciones y actividades culturales.

"Nosotros creemos que el sistema de internacionalización, como elemento de cambio en la universidad, necesita implicar a todos los diferentes actores que tenemos en el programa Erasmus", ha comentado el director de Internacionalización y Programas de Movilidad de la UCO, Javier Ávila, quien ha agregado que "las 'Staff Week' contribuyen a desarrollar redes de trabajo cooperativas y dinámicas, y poner cara a las personas que se ocupan de nuestro alumnado cuando hacen una estancia Erasmus".

Al tiempo, "la actividad formativa pretende desarrollar determinadas habilidades de este personal de las oficinas de relaciones internacionales que necesita muchas veces, por decirlo así, de un compromiso que se ve reforzado cuando adquieren las habilidades necesarias --lingüísticas, de trabajo cooperativo, entre otros-- para realizar su trabajo", ha comentado.

Parte de los participantes en este programa formativo proceden de las universidades que conforman la Alianza Universitaria Europea Invest de la que la UCO forma parte. "Una alianza de universidades que es como coger el programa Erasmus Plus y subirlo de nivel, desde la Unión Europea, y crear supercampus donde los alumnos puedan hacer parte de su estudio en la Universidad de Córdoba y una especialización o parte de sus estudios en otra universidad, y se crean títulos que suscriben de forma conjunta todos los miembros de esa alianza", ha explicado Ávila.

Dado que una de las áreas focales de la Alianza Invest es el desarrollo sostenible de la agricultura, una de las actividades formativas de esta semana se realizará en un lagar en Montilla.

(EUROPA PRESS)