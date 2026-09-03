Olivareros valoran el paso de la Junta para frenar la distorsión de mercado y esperan que el Gobierno y la UE respondan

Archivo - Una almazara de aceite de oliva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias COAG y UPA han valorado el paso de la Junta de Andalucía para la suspensión del régimen de perfeccionamiento activo al aceite de oliva con el objetivo de evitar la distorsión del mercado, al tiempo que han confiado en que el Gobierno pida esa paralización a la Unión Europea y desde Bruselas se apruebe.

Así lo han indicado este jueves sus secretarios regionales, Juan Luis Ávila y Jesús Cózar, una vez que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha solicitado por escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que pida a la Comisión Europea la paralización de este sistema, por el que va en aumento el aceite que entra procedente de Túnez, llevando a la baja los precios en origen en España.

Se trata de un régimen aduanero especial que permite importar temporalmente mercancías de países externos para transformarlas, repararlas o elaborarlas dentro del territorio nacional o comunitario sin pagar aranceles ni IVA. Se creó para fomentar la competitividad, apoyar el empleo y la industria local y evitar la doble imposición y cargas injustas.

Sin embargo, desde la Junta se defiende que el aceite de oliva virgen extra no es sometido a ninguna operación de transformación, sino a intervenciones básicas y sencillas que no alteran la naturaleza ni las prestaciones técnicas del producto original.

UNA DEMANDA DE AÑOS

El secretario general de COAG-A ha destacado que llevan "luchando casi una década" por esta suspensión, denunciando "esas importaciones preferenciales que distorsionan el mercado" y hablando de "competencia desleal, de aceite fantasma, de activar las cláusulas de salvaguarda" y de que Túnez se está convirtiendo en la novena provincia andaluza en producción de aceite".

"Y hemos solicitado, pedido y recabando datos en decenas de organismos, hasta conseguir que la Comisión Europea reconozca el efecto Túnez en su informe Perspectivas a corto plazo para los mercados agrícolas de la UE en 2026, de este mes de julio", ha explicado en una nota.

Por ello, ha valorado la carta del consejero Fernández-Pacheco, ya que "reconoce claramente la grave distorsión del mercado que están suponiendo las importaciones de terceros países al mercado del aceite de oliva europeo".

Ha considerado que "al ministro de Agricultura, Luis Planas, no le queda otra que pedir a la UE esa paralización del perfeccionamiento activo". "No solo por la grave distorsión del mercado, sino porque, además, se pone en duda que esa figura se pueda aplicar al aceite de por considerar que este producto no es sometido a ninguna transformación", ha subrayado Ávila.

RENTABILIDAD

También desde UPA-A, su secretario general ha señalado que era una medida esperada en el sector. "Esperamos que surta efecto y que la Unión Europea tenga bien paralizar todos esos contingentes que vienen a entrar de terceros países, sobre todo de Túnez", ha comentado sobre unas importaciones que viene "a distorsionar el mercado y hacer que los precios en origen en España vayan a la baja".

En este sentido, ha confiado en que pueda servir para que esos precios "repunten" y "ronden más bien los cinco euros", que es donde está "la rentabilidad de la mayoría de explotaciones" familiares y tradicionales de Andalucía y el resto del país.

Cózar ha dicho no comprender cómo, "mientras que haya aquí aceite de oliva nacional o europeo, se permita entrar aceites de fuera". Una cuestión que, según ha defendido, "habría que analizar y controlar" para actuar en consecuencia.

"Por tanto, tomar las medidas oportunas para que, de una vez por todas, este sector del olivar, el olivar tradicional, pueda ser rentable y podamos vivir en una cierta tranquilidad, a pesar de otras cuestiones que tenemos. Pero, sobre todo, el que se quiera dedicar a este mundo del olivar y del aceite de oliva, que pueda hacerlo sabiendo que podemos cubrir mínimo los costes de producción y podernos ganar la vida", ha concluido.