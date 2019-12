El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón), es elegido como el Mejor Olivo Monumental del Mediterráneo por Recomed

Publicado 10/12/2019 19:13:12 CET

CÓRDOBA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón), ha sido como el Mejor Olivo Monumental del Mediterráneo por la Red Euromediterránea de Ciudades del Olivo (Recomed), imponiéndose en la primera edición de este concurso, al que han concurrido hasta 12 candidaturas, a ejemplares legendarios de Italia, España, Túnez, Líbano, Montenegro y Turquía.

Según ha indicado Recomed, red presidida por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), en una nota, se convocó el pasado mes de mayo el 'I Mediterranean Contest to the Best Ancient Olive Tree', concurso internacional en el que se pretende elegir al Mejor Olivo Monumental del Mediterráneo. Según indicaban las bases podrían concurrir olivos de los países miembros de la red, compuesta por diez países mediterráneos, los principales productores de aceite de oliva.

A esta primera convocatoria han concurrido hasta 12 ejemplares de seis países, "con un altísimo nivel entre las candidaturas" y que han sido olivos "centenarios o milenarios que se pueden considerar leyendas vivas en sus respectivos países".

El jurado ha estado compuesto por reputados expertos en agronomía como el doctor Agnelli, por Italia; la doctora Lazovic, por Montenegro; la doctora Belaj, por España; el doctor Shigm, por Túnez; y el doctor Engin, por Turquía. Todos ellos han valorado las candidaturas y han procedido a votar los tres mejores ejemplares con tres, dos y un puntos, no pudiendo votar por los olivos de su propio país.

El español Olivo de Sinfo, de Traiguera, ha resultado ganador al conseguir el mayor número de votos, seguido del olivo Bchaaleh Millenial Olive Tree, de Líbano, y de The thousand-year-old olive tree of Echraf, presentado por Túnez, olivos que resultaron empatados en segundo lugar.

El jurado ha valorado tanto la longevidad del ejemplar, certificada por un perímetro del tronco que supera los diez metros, como su espectacular estampa que emerge de la tierra con una peana única por su tamaño y robustez, un tronco sólido, y evocador que dibuja formas imposibles, y una parte aérea majestuosa, sana y capaz de producir buenas cosechas siglo tras siglo.

Se trata de un ejemplar de la variedad Farga injertada sobre acebuche que vegeta en la Vía Augusta romana y esta escoltado por otros ejemplares también monumentales. Por su impresionante porte puede afirmarse que es "de los olivos más ancestrales de la Península Ibérica, y por ende de la Cuenca Mediterránea".

Aunque la datación de olivos monumentales resulta harto complicada, en cuanto a su antigüedad, según Antonio Prieto, de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha datado otros olivos del Territorio Sénia en 1.704, 1.491 y 1.449 años, "no es posible hacer lo mismo con el olivo de Sinfo, al faltarle una parte importante del tronco, pero a la vista del resultado de los otros éste podría superar los 2.000 años de vida". Se trata del olivo con el tronco más grueso de todo el territorio del Senia.

Respecto al nombre, Olivo de Sinfo, según el propietario "se trata del nombre de su abuela materna, que se llamaba Sinforosa, y desde entonces a su padre, a él y ahora al olivo les ha quedado este nombre cariñosamente y como recuerdo a ella". La candidatura ha sido presentada conjuntamente por José Manuel Alemany, propietario del olivo, junto a la Mancomunidad Taula del Senia y el Ayuntamiento de Traiguera. Además, se da la circunstancia de que el Olivo de Sinfo ganó el Premio AEMO al Mejor Olivo Monumental de España en el año 2018.

El fallo de este concurso ha sido hecho público en la Asamblea Anual de Recomed celebrada en la ciudad italiana de Siena el pasado 30 de noviembre de 2019. Recomed esta presidida por AEMO. La entrega del premio tendrá lugar en acto solemne que se celebrará el próximo mes de febrero.