La ONCE abre hasta el 29 de abril la inscripción a los XI Premios Solidarios 2022 en Andalucía con cinco categorías

Cartel de los Premios Solidarios de la ONCE

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha abierto este martes el plazo de presentación de candidaturas a sus IX Premios Solidarios ONCE Andalucía, la máxima distinción que concede la organización a nivel autonómico a iniciativa de su Consejo Territorial, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Las candidaturas se podrán presentar desde este martes hasta el 29 de abril, serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica, según detalla en un comunicado la ONCE.

Estos galardones establecen cinco categorías de premios, en primer lugar a la institución, organización, entidad u ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

En segundo lugar, al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales de la ONCE y el Grupo Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

También premiarán a la persona física de Andalucía que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todos aquellos colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad. Asimismo, se distinguirá a la empresa, preferentemente del ámbito de la Economía Social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

Por último, la quinta de las categorías distingue al estamento de la administración pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados en campos como prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

Las candidaturas se deberán formalizar por escrito ante la secretaría de los Premios Solidarios ONCE Andalucía en la dirección de correo electrónico ctandalucia@once.es o bien a la dirección postal del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla (Calle Resolana, 30, 41009 Sevilla) bajo el epígrafe 'Candidatura Premios Solidarios ONCE Andalucía'. En las mismas deberá constar el nombre de la entidad o persona y actividad a valorar.

El fallo del jurado, que presidirá la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, se celebrará el 16 de mayo en Sevilla y la gala de entrega de premios de este año tendrá lugar el 28 de junio en el Teatro Central de la capital andaluza.

LOS PREMIADOS

En la primera edición, en 2013, coincidiendo con el 75 aniversario de la ONCE y el 25 de su Fundación, fueron premiados el investigador hindú Shomi Bhattacharya; los Informativos de Canal Sur Televisión (CSTV); el Ayuntamiento de Málaga; la empresa Puleva; y la Federación Fapas. En la segunda edición, en 2014, recibieron los Solidarios el Secretariado Gitano; Monseñor Carlos Amigo Vallejo; El Correo de Andalucía; la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada; y Abengoa.

Por su parte, en la tercera edición, 2015, los premiados fueron Antonio Gala; la Congregación Adoratrices de Almería; el fotoperiodista Emilio Morenatti; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda; y la cadena de supermercados Coviran. Ya en la cuarta edición, celebrada en 2016, los premiados fueron el titular del Juzgado de Menores numero 1 de la Audiencia de Granada, Emilio Calatayud; Médicos sin Fronteras; el documental 'Contramarea'; el bailaor sevillano precursor del flamenco integrado José Galán; y la plataforma Telefurgo.

En 2017, por su quinta edición, los premiados fueron Bomberos de Huelva; el programa 'Solidarios' de CSTV; el actor Dani Rovira; 'Forma 5'; y el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En la sexta edición, celebrada en Granada en 2018, los Premios Solidarios fueron para el programa 'Espacio de Encuentro', que dirige Miguel Doña en la Cadena SER Andalucía, por su apuesta en defensa de la diversidad social; la empresaria almeriense Rosalía Navarro, por su micropasarela inclusiva; el periodista de Canal Sur Radio, Valentín García, por su batalla emprendida contra el cáncer; la Fundación Márgenes y Vínculos, de Los Barrios, dedicada a acogimiento familiar y lucha contra los abusos a menores; y la Universidad de Granada (UGR) por sus proyectos de cooperación.

En 2019, los galardones fueron para el cantautor Víctor Manuel, cuando se cumplían 40 años de su canción 'Solo pienso en ti'; la Asociación jienense Aldevaran, de ayuda a Centro África; el portal digital 'Sevilla Solidaria' de ABC de Sevilla; la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía Amcae; y Guardia Civil y Salvamento Marítimo 'ex aequo'.

En 2020 no hubo Premios Solidarios debido a la pandemia, y en la última edición, la VIII, la ONCE distinguió al conjunto de trabajadores sanitarios; la empresa social UNEI; Diario Sur de Málaga, el Cooltural Fest de Almería y la activista Ana Bella en la categoría de persona.