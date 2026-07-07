La ONCE y Canal Sur consolidan su colaboración en cultura, accesibilidad y formación

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en la firma del convenio colaborativo junto con el director general de la RTVA, Juande Medallo. - ONCE

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha suscrito este martes 7 de julio un convenio colaborativo junto con el director general de la RTVA, Juande Medallo. Dicho acuerdo establece una colaboración en tres ejes principales como cultura, accesibilidad y formación y pautas de comportamiento en el marco del Plan de Responsabilidad Social Corporativa que la RTVA desarrolla.

Según ha informado la entidad en una nota, Menallo ha afirmado que con esta iniciativa "se pretende seguir promoviendo la sensibilización de la sociedad con acciones que posibiliten un mejor conocimiento de la organización y de la problemática que afecta cotidianamente a las personas con ceguera y con deficiencia visual grave con el objetivo de contribuir a su normalización y a su plena integración social, así como a su correcto acceso a la información, la cultura y al ocio".

Asimismo, el documento ha establecido la creación de un espacio de trabajo común en el que se irán coordinando las distintas actuaciones que se llevarán a cabo durante los dos años de vigencia del acuerdo. De esta manera, en materia de cultura, el compromiso pasa por la divulgación de las actividades artísticas en las que participen grupos de teatro, música y cualquier otra disciplina compuesta por personas ciegas, con baja visión u otro tipo de discapacidad en los circuitos artísticos públicos y sociales de su entorno.

Además, la RTVA ha manifestado su intención de promover la difusión y promoción de los concursos 'Fermín Salvoechea' del Carnaval de Cádiz, mientras que la ONCE colaborará tanto en el premio como en la organización del Concurso 'La Aguja de Oro' de Canal Sur Radio.

En cuanto a accesibilidad, tanto Canal Sur como la ONCE han señalado su compromiso con este convenio. Tal y como ha declarado el Director General de la RTVA, "a llevar a cabo aquellos estudios y actuaciones que valoren y mejoren el acceso a sitios de Internet y demás herramientas propias de la sociedad de la información, incluidas las relativas a información y comunicación a través de su página Web u otros canales y plataformas".

Entre otras acciones, la radio y televisión pública andaluza han propuesto valorar la posibilidad de emitir en alguno de sus canales la Gala de los Premios Solidarios como máximo reconocimiento institucional que la ONCE otorga a personas, administraciones, empresas, entidades sociales y medios de comunicación que destaquen por su solidaridad en Andalucía.

Además, la formación se ha situado como tercer pilar de este convenio, crucial para continuar con la tarea de sensibilización y visibilidad del colectivo, favoreciendo las buenas prácticas en relación con el tratamiento de la realidad y la imagen de las personas con discapacidad acordes al reciente cambio del artículo 49 de la Constitución Española en la que se modifica la consideración de "disminuidos" para impulsar la consideración de "personas con discapacidad".

En este sentido, Cristóbal Martínez ha asegurado que este convenio blinda la forma de ser y actuar de la televisión y la radio públicas de Andalucía que constituyen "todo un referente de vertebración y cohesión social y un garante de la pluralidad, la diversidad, el respeto a la persona más allá de sus circunstancias y sus limitaciones".

Por último, ha subrayado el compromiso que ha demostrado Canal Sur a lo largo de su trayectoria a la hora de visibilizar al colectivo de personas con discapacidad dentro de su normalidad. "Estoy seguro de que va a seguir siendo todo un ejemplo para el resto de las televisiones y las radios públicas de este país", ha concluido.