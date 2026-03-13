La ONCE celebra el II encuentro nacional de fútbol escolar en Sevilla este fin de semana. - ONCE

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave procedentes de toda España participan este fin de semana en el segundo Encuentro de Fútbol Escolar que se va a celebrar en las instalaciones deportivas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, en colaboración con el Sevilla F.C.

Según ha informado ONCE en una nota, por segundo año consecutivo, Sevilla vuelve a acoger un encuentro a nivel nacional del alumnado con ceguera o discapacidad visual grave de entre 8 a 16 años. El año pasado la ONCE organizó la primera edición en colaboración con el Real Betis Balompié y este año lo hace con el Sevilla F.C.

Tras el éxito de la primera edición, la ONCE se marca como objetivo "seguir fomentando espacios de encuentro entre el alumnado en edad escolar interesado en la práctica del fútbol, y considerando los múltiples beneficios que la actividad deportiva aporta a su desarrollo integral".

De esta manera, la presencia de alumnos de doce comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana) demuestra el interés que este tipo de encuentros suscita en la comunidad escolar, a juicio de la directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Eva Pérez. "Más allá de lo que gusta el fútbol en estos años de preadolescencia y adolescencia, una convivencia de este tipo fomenta muchas habilidades de socialización, de resistencia, equilibrio y coordinación".

Asimismo, ha subrayado que "permite afrontar retos, aumentar la confianza, y reforzar la interacción con otros compañeros fomentando sobre todo la autoestima y la cohesión de grupo y el respeto y acaba resultando una experiencia vital inolvidable para toda la comunidad educativa".

El programa, previsto para febrero pero que se tuvo que aplazar por las lluvias, arrancará este viernes a las 17,00 horas en el patio y el pabellón deportivo del CRE con las primeras actividades antes incluso que la propia inauguración en la que participarán una hora y media más tarde el director de Educación de la ONCE a nivel nacional, Román Martínez, y la directora del CRE de Sevilla, Eva Pérez.

Tras la inauguración, las jugadoras en activo del Sevilla F.C., Esther Sullastrés y Fatou Canté y el jugador afiliado del equipo Sevilla B1, Robert Echevarría, impartirán una charla de motivación a los jóvenes participantes en el encuentro.

Posteriormente, la segunda jornada arrancará este sábado con una visita adaptada al estadio Ramón Sánchez Pizjuán a las 09,30 horas. A partir de ahí tendrán lugar el grueso de las competiciones con partidos de liguilla de infantiles y juveniles de B1 (ciegos totales) y B2 (alumnado con discapacidad visual grave) y concurso de habilidades técnicas para B2. Se celebrarán durante toda la mañana hasta las 19,30 horas en el campo de césped del CRE.

Por último, el encuentro se cerrará el domingo con los últimos partidos de las selecciones infantiles y juveniles de B1 y B2 a las 09,00 horas y el acto de clausura a continuación con la entrega de medallas en el que participarán la consejera General de la ONCE, coordinadora de Políticas Sociales y Consejos Territoriales, Ana Díaz, el director de Educación de la ONCE, Román Martínez, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Además, del presidente de honor del Sevilla F.C., Joaquín Caparrós, el consejero del Consejo de Administración del Sevilla F.C., Luis Castro, junto a representantes de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.