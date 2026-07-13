La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en la comarca de Guadix (Granada)

Vendedor de la Once en la comarca de Guadix. - ONCE

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado en la comarca de Guadix un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años que suman un total de 240.000 euros.

La suerte la ha dado Antonio Lechuga, vendedor de la ONCE desde hace dos años y medio, que cubre la ruta de las localidades de Purullena, La Peza y Lugros aunque todavía no saber con certeza donde ha dejado la suerte.

"No sé decir qué se siente, es una emoción y una mezcla de nervios", decía en la mañana de este lunes nada más saber que había llevado fortuna a sus vecinos. "Me alegro un montón por el que le haya tocado, ojalá se puedan dar muchos premios más así", añade.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 14 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 40 millones de euros.

Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.