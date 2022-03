La ONCE destaca la necesidad de situar a las familias en el centro por ser "la mejor garantía" de la inclusión - ONCE

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha destacado este viernes en Sevilla la necesidad de situar a las familias en el centro de su atención por ser la "mejor garantía" para la inclusión de las personas ciegas o con baja visión en la sociedad.

Los profesionales que intervienen en la tarea de ayudar a las familias en su proceso de adaptación a la situación derivada de la pérdida de visión han resaltado, a través de un comunicado, que medio millar de estos profesionales han participado en el Encuentro Profesional organizado por la ONCE 'Familia, la puerta a la inclusión' que han clausurado el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Andrés Ramos, y la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ana González.

"En España la familia tiene una fuerza muy importante y hay que ponerla en el centro de la atención que abre la puerta a la inclusión", ha dicho Andrés Ramos, quien ha subrayado además el papel que desempeñan los profesionales a la hora de transmitir "serenidad" a las familias ante la irrupción de la discapacidad en sus vidas.

"La discapacidad lo remueve todo, rompe la cotidianeidad y los profesionales deben serenar a los papás, desde el respeto a la familia, escuchar de igual a giual, ganarse su confianza y estar a su lado", ha manifestado.

El 46% de los afiliados a la ONCE tienen más de 65 años. Ramos ha indicado, en este sentido, remarcado el interés estratégico de la ONCE por luchar contra la soledad y pidió a las administraciones y a la sociedad civil que "dedique recursos e integren a la soledad en sus planteamientos". "Si no, no serán útiles", ha advertido.

Las conclusiones del encuentro han reconocido que el trabajo multidisciplinar "multiplica los resultados" y que la ONCE está "a la vanguardia social de los cambios que exige la sociedad y de los nuevos modelos de familia", según ha destacado el jefe de la Unidad de Prestaciones de la ONCE, Francisco Tello.

"Tenemos una gran adaptación a todo tipo de familias que puedan surgir y tenemos que empatizar para comprenderla y atenderla mejor", ha subrayado.

Un centenar de profesionales de manera presencial, entre maestros, psicólogos, técnicos de rehabilitación, instructores de braille, educadores y trabajadores sociales de la ONCE procedentes de todas las comunidades autónomas, y otros 400 de forma online, han participado en estas jornadas con intercambio de experiencias y mejora de la coordinación de los diversos profesionales.

Las Jornadas de Atención Familiar han contado con diez grupos de reflexión simultáneos, que han abordado la importancia del inicio de la atención, los procedimientos, el conflicto y la exclusión social u otras dificultades, entre diversas cuestiones. Además, ha contado con 28 presentaciones rápidas de temática libre sobre buenas prácticas relacionadas con la intervención en atención familiar.