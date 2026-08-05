La ONCE eleva en 2025 a 4,07 millones su inversión social en la provincia de Jaén y crea 24 empleos

Presentación del Informe de Valor Compartido 2025 en Jaén - ONCE

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha elevado en 2025 a 4,07 millones su inversión social en la provincia de Jaén y ha creado 24 empleos, con lo que la plantilla se sitúa ya en 754 trabajadores.

Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2025, donde se pone de manifiesto que la ONCE ha registrado sus mayores cifras en ventas de productos de lotería, reparto de premios, creación de empleo e inversión social.

El informe ha sido presentado en Jaén por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la directora de la Organización en la provincia, María Luisa Garzón; y la consejera territorial, Irene Jiménez.

Con este balance, la entidad consolida una década de crecimiento continuado en la provincia, donde su inversión social alcanzó los 4,07 millones de euros. Esta cuantía se destinó de forma directa a impulsar la educación, la accesibilidad y la inclusión real en todos los ámbitos de la vida para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave.

En el plano laboral, el Grupo Social ONCE incrementó su plantilla en Jaén con 24 nuevas incorporaciones durante el año pasado, elevando el número total de trabajadores en la provincia a 754 --de los 16.558 empleados con los que cuenta en Andalucía--.

Del total de la plantilla jiennense, el 59 por ciento son personas con discapacidad y el 45 por ciento son mujeres. Asimismo, la red de ventas de la ONCE en la provincia alcanzó los 304 trabajadores, la totalidad de ellos con discapacidad, lo que representa la cifra más alta registrada en los últimos años en el territorio.

Los ingresos por la venta de productos de juego de la ONCE en la provincia de Jaén experimentaron un crecimiento del 1,75 por ciento en el pasado ejercicio, generando un total de 43,97 millones de euros. De esta cantidad, 24,97 millones de euros retornaron directamente a la ciudadanía en forma de premios, lo que supone la mayor cifra repartida en la historia de la provincia.

Según detalla el informe, de cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 euros se destinan a los salarios de los más de 21.300 vendedores y resto de trabajadores, además de gastos de gestión; y los 11,1 euros restantes se retornan íntegramente a la acción social para la atención de personas ciegas o con otras discapacidades.

A nivel nacional, las tres áreas del Grupo registraron récords de ingresos: la ONCE aumentó un 3,4 por ciento sus ventas de lotería social hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion elevó su facturación un 9,6 por ciento hasta los 1.443 millones; y Fundación ONCE captó 154,5 millones de euros para proyectos destinados al sector de la discapacidad.

Durante el año pasado, un total de 37 personas se afiliaron a la ONCE en Jaén, que cuenta ya con 1.120 afiliados. Entre ellos se encuentran 59 personas con sordoceguera, que recibieron un total de 1.801 horas de mediación en la provincia. En conjunto, la organización realizó 786 servicios personalizados al colectivo en Jaén, donde se tramitaron 121 adaptaciones bibliográficas y 49 personas se beneficiaron de equipos tiflotécnicos.

La educación se mantiene como un pilar de la labor de la institución, que el año pasado dio apoyo directo en Jaén a 85 alumnos y alumnas ciegas o con discapacidad visual grave, desde los cero años hasta la universidad, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el servicio de voluntariado tramitó en la provincia un total de 1.793 servicios que sumaron 2.779 horas de acompañamiento, facilitando la vida y la autonomía de 171 afiliados jiennenses.

La presentación del balance ha contado también con la participación de Lidia Jiménez, vecina de Villargordo y usuaria de 'Entreno', la nueva aplicación de Entrenamiento Neurológico de la ONCE, que ha explicado cómo esta herramienta refuerza su percepción sensorial en su rutina diaria. Además, se ha dado a conocer la campaña impulsada por la organización con motivo del eclipse solar.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, ha destacado que el año 2025 ha resultado "un hito" para la organización en Jaén al superarse todos los parámetros.

"Esto ha sido así porque la ciudadanía conoce que todos los recursos que obtenemos los destinamos a una labor social que hace más fácil la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave", ha subrayado Martínez, valorando que este sistema consolida a la ONCE como "un modelo de prestación social que es único en el mundo".

También ha incidido en que la clave del éxito radica en la "unidad de acción" de sus integrantes. "Llegamos más lejos si compartimos principios y una meta común, como ha demostrado España en el Mundial de Fútbol cuando ha luchado como un equipo unido, compacto y cohesionado", ha aseverado, agradeciendo la corresponsabilidad de los jiennenses en este "éxito colectivo".

ILUNION Y FUNDACIÓN ONCE

El informe anual detalla que Fundación ONCE destinó en 2025 sus 154,5 millones de euros de ingresos a un total de 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad desarrollados por cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en toda España.

Por su parte, las empresas Ilunion cumplieron once años como líderes en economía social, con una inversión superior a los 100 millones de euros en crecimiento y una cifra de negocio de 1.443,5 millones de euros en 2025.

La marca cuenta con 549 centros de trabajo en el país --de los cuales el 43,5 por ciento son Centros Especiales de Empleo-- e integra un 38,1 por ciento de personas con discapacidad en su plantilla global, además de personas en riesgo de exclusión social.