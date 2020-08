ONCE garantiza inversión y empleo en Andalucía gracias a un 2109 "muy positivo" con la creación de 2.482 nuevos trabajo

El Grupo Social ONCE garantiza inversión y empleo en Andalucía gracias a un 2019 "muy positivo" - GRUPO SOCIAL ONCE

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE garantiza su inversión social destinada a personas ciegas o con otras discapacidades y el mantenimiento del empleo en Andalucía, a pesar de los efectos de la Covid-19, gracias al "positivo" comportamiento del ejercicio 2019, lo que permite afrontar ahora con menor riesgo los efectos de la pandemia para los andaluces que más lo necesitan.

Así lo han destacado este miércoles el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, en la presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE, que integran ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, y que subraya la "consolidación" del crecimiento en empleo, ventas, inversión social, formación y prestación de servicios sociales en el último año, señala la organización en un comunicado.

El balance revela, a juicio de Cristóbal Martínez, "la fortaleza del modelo del Grupo Social ONCE y su capacidad de gestión, lo que nos ha permitido afrontar con determinación y solvencia una adversidad tan extraordinaria como la que estamos viviendo con el coronavirus, gracias siempre al apoyo continuo de la sociedad andaluza".

El Grupo Social ONCE impulsó la creación de 2.482 nuevos puestos de trabajo en Andalucía, de los que un 95 por ciento tienen discapacidad y un 43 por ciento son mujeres. La red de ventas suma una plantilla de 5.390 vendedores en Andalucía, todos ellos con discapacidad, que representan el 28,3% de los 19.060 vendedores que la Organización cuenta en España.

Al cierre de 2019, el Grupo Social ONCE contaba con 12.552 trabajadores en la comunidad autónoma, de los que el 58% tienen algún tipo de discapacidad y el 42% son mujeres. Andalucía supone el 17,27% del total de la plantilla del Grupo Social ONCE en España que suman 72.693 trabajadores.

Según apunta la organización, todo ello ha sido posible gracias al modelo de gestión de juego responsable, con unos ingresos por venta de productos de lotería que ascendieron el año pasado en Andalucía a 678,16 millones de euros. Las ventas de la ONCE en la provincia han experimentado un incremento del 6,72% con respecto al ejercicio anterior, por encima de la media registrada a nivel nacional que se sitúa en un 4,08%.

El total de ventas de la ONCE en la comunidad autónoma representan el 30,65%% del conjunto de ventas de la Organización en España, que el año pasado sumaron 2.212,94 millones de euros.

Además, la ONCE destaca que Andalucía es una de las comunidades autónomas más afortunadas con los sorteos ya que el año pasado sumó 373,50 millones de euros en premios de los 1.218,80 millones de euros repartidos en toda España.

695 NUEVOS AFILIADOS

Asimismo, la inversión social del Grupo Social ONCE en la comunidad autónoma andaluza ascendió el año pasado a 81,24 millones de euros de los 265,10 millones que sumó este capítulo en toda España destinados a prestar servicios de atención personalizada al colectivo de afiliados y la solidaridad con otras discapacidades.

De cada 100 euros que ingresa la ONCE, 54 euros se destinan al pago de premios, 35,3 euros a pagos de salarios y gastos de juego y el resto a inversión social directa dirigida a personas ciegas y con otras discapacidades.

Por áreas, desde ONCE se ha dado acogida a 695 personas que perdieron la vista en 2019 en Andalucía, a quienes se ha facilitado una atención diseñada a su medida. En total en la comunidad hay 15.671 personas ciegas o con discapacidad visual grave (655 de ellas personas sordociegas), que representan el 21,70% del conjunto de afiliados en España, entre los que se encuentran los 1.695 estudiantes que atiende la ONCE en todas las edades y etapas educativas en Andalucía. En el último año 28 andaluces recibieron un perro guía para su movilidad sin coste para las personas ciegas.

En Andalucía, un total de 7.228 personas usaron alguno de los servicios que presta la ONCE en el ámbito social el pasado año. Se registraron 8.951 asistencias de acciones formativas para personas con discapacidad; se realizaron 16.135 servicios de voluntariado que sumaron 58.344 horas a cargo de 619 voluntarios; se tramitaron 10.488 solicitudes de adaptaciones bibliográficas; se realizaron 1.433 intervenciones de aprendizaje de braille y formación en nuevas tecnologías; se utilizaron 1.346 equipos tiflotécnicos; y se atendieron 861 peticiones de personas sordociegas con 19.438 horas de mediación a la sordoceguera.

Además, un total de 29.610 personas asistieron a alguna de las 1.214 actividades culturales y deportivas programadas en las ocho provincias andaluzas durante 2019.

Por su parte, Fundación ONCE aprobó en el ejercicio pasado un total de 2.116 proyectos de formación, accesibilidad y empleo para personas con discapacidad (de los que 307 han tenido como destino Andalucía) y distribuido como lluvia fina más de 104 millones de euros para hacerlo posible entre más de 900 entidades y organizaciones sociales repartidas por todo el territorio, 148 en Andalucía.

Mientras que Ilunion, las empresas sociales del Grupo Social ONCE, cerraron 2019 con 492 centros y casi 38.000 trabajadores, un 40,5% personas con discapacidad. En el caso de Andalucía, Ilunion cuenta con 97 centros de trabajo. Durante 2019, Ilunion realizó una inversión global de 63,8 millones de euros para seguir creciendo 10,3 millones en Andalucía) y cerrar su primer quinquenio con la actual marca como líderes de la economía social.

"Este balance es fruto de un esfuerzo muy responsable de los hombres y mujeres del Grupo Social ONCE con Andalucía. Y debemos reconocer que ha sido posible, en gran medida, gracias al cariño y a la confianza que los sevillanos depositan a diario en nuestros productos de juego social, por lo tanto ellos son también corresponsables de este éxito de todos", ha concluido el delegado territorial de la ONCE.

Martínez ha asegurado que, a pesar de las dificultades, el Grupo Social ONCE va a seguir "firmemente comprometido" con sus objetivos prioritarios que son, según ha destacado, "la creación de empleo y el reforzamiento de un modelo social que ha demostrado ser muy útil, no solo para el colectivo de personas con discapacidad, sino para el conjunto de la sociedad".

577 NUEVOS EMPLEOS EN SEVILLA

En el caso de Sevilla, el Grupo Social ONCE impulsó la creación de 577 nuevos puestos de trabajo, de los que un 95 por ciento tienen discapacidad y un 43 por ciento son mujeres. La red de ventas suma una plantilla de 1.269 vendedores en Sevilla, todos ellos con

discapacidad. Al cierre de 2019, contaba con 2.920 trabajadores en la provincia, de los que un 58 tienen algún tipo de discapacidad y un 42% son mujeres.

EXTRA DE VERANO: 20 PREMIOS DE UN MILLÓN Y UNO DE TRES MILLONES

El Extra de Verano de la ONCE se celebrará el próximo 15 de agosto y ofrece este año 20 premios de un millón de euros y un premio mayor de tres millones de euros a las cinco cifras y serie. Además, repartirá 119 premios de 20.000 euros a las cinco cifras de todas las series del primer premio y 1.080 premios de 500 euros a las últimas cuatro cifras del primero.

Y para este viernes, 14 de agosto, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros, después de que un acertante de Girona consiguiera el viernes pasado un premio de más de 38 millones de euros.