Once partidos aspiran en Granada a lograr escaños al Congreso y siete al Senado

Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna. Archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once partidos y coaliciones diferentes aspirarán a conseguir escaños en el Congreso de los Diputados por la provincia de Granada en las próximas elecciones generales, mientras que para el Senado se han presentado siete candidaturas.

Las listas no serán definitivas hasta la próxima semana, una vez que las juntas electorales revisen que se cumplen los requisitos. En la circunscripción electoral de la provincia de Granada están en juego siete diputados en la Cámara Baja y cuatro senadores.

En las pasadas elecciones el PP obtuvo tres diputados, el PSOE, dos; mientras que Vox y Sumar obtuvieron uno cada uno. En el Senado, el PP obtuvo tres representantes por la provincia de Granada y el PSOE 1.

Para el Congreso de los Diputados se ha presentado en esta ocasión el mismo número de candidaturas que en las generales de 2023 (once); pero al Senado aspiran tres menos que en esos comicios, según se desprende de lo publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

El PP presenta candidatura al Congreso con el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y secretario general del PP provincial, Jorge Saavedra Requena, como cabeza de lista. El PSOE lo hace con la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, como número uno y Vox ha vuelto a confiar en Jacobo González-Robatto Perote para encabezar su lista por la provincia granadina.

Por su parte Sumar, que en las pasadas elecciones obtuvo un escaño, ahora se presenta integrada en la coalición Frente Amplio, con el concejal de Huétor Vega Jesús Fernández (IU) como cabeza de lista.

No presentan candidatura Caminando Juntos (CJ), el partido que lideró la exdirigente de Vox Macarena Olona; Juntos por Granada (JxG) ni Recortes Cero. Por contra, se estrenan en estas elecciones generales Adelante Andalucía, cuya lista en la provincia de Granada está encabezada por María Alcantud López, y Se Acabó la Fiesta, con Rosa Alonso Domínguez como número uno.

Podemos se presenta en solitario, con Alejandra Durán en el primer puesto, y repiten candidatura Frente Obrero, Partido Animalista (Pacma), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y Por un mundo más justo (PUM+J).

SENADO

Al Senado aspiran siete candidaturas, tres menos que en las pasadas elecciones, entre las que se encuentra Senado de Progreso, que tiene al socialista Pedro Fernández como número 1 y a Mari Carmen Pérez, de IU, como número dos tras el pacto sellado entre el PSOE y la coalición Frente Amplio.

Tras el pacto nacional entre PP y Vox sobre cómo concurrir a la cámara alta para las próximas elecciones generales, la formación de Santiago Abascal presenta a la parlamentaria andaluza Beatriz Sánchez Agustino como única candidata en Granada; mientras que la lista de los populares está encabezada por Carlos Rojas, seguido de Eva Martín Pérez y Pablo Hispán.

Estrena candidatura al Senado por Granada Adelante Andalucía y repiten Partido Comunista de los Trabajadores de España, Podemos y Por Un Mundo Más Justo. Como ha ocurrido para el Congreso, no presentan candidatura Caminando Juntos ni Juntos por Granada.