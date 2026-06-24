La ONCE presenta una campaña con más de cinco millones de cupones dedicados a la reivindicación del Orgullo Lgtbiqa+

Imagen de la presentación del cupón de la ONCE dedicado al Orgullo Lgtbiqa+. - ONCE

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, María Martínez, y el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, Fermín Navarro, han presentado este miércoles la imagen de este cupón --del que se repartirán cerca de cinco millones y medio de cupones-- al delegado de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en un acto conducido por la directora general de Igualdad, Isabel Díaz, en un acto que ha tenido lugar en la terraza del Hotel Abba Sevilla y al que han asistido representantes del colectivo Lgtbiq+ y otras entidades sociales de Andalucía.

Según ha recogido la entidad en una nota, la subdelegada de la ONCE en Andalucía ha sostenido que "el ruido externo que nos invade cada día no debilita el empeño y nuestra constancia por la defensa de los derechos humanos de todas las personas y nuestro permanente esfuerzo por visibilizar a quienes lo tienen más difícil", añadiendo que también la firme convicción de que quienes pertenecen al colectivo Lgtbiq+ "son parte activa de la sociedad".

Desde esa perspectiva, la subdelegada de la ONCE ha reivindicado la "diversidad y pluralidad" de la sociedad andaluza como "un ejemplo de su fortaleza y liderazgo". "Esa defensa de los derechos debe ser transversal", ha concluido María Martínez, respaldando que "por cada vez más personas que nos sumamos al Orgullo que nos representa a todos y a todas sin distinción".

Por otro lado, el delegado de Igualdad ha felicitado a la ONCE por llevar a toda España un mensaje de respeto a la diversidad, visibilidad y derechos a miles de hogares de nuestro país. "Porque un cupón de la ONCE es mucho más que un sorteo", ha añadido.

"Es una herramienta de sensibilización social que convierte cada rincón de España en un altavoz para causas que merecen ser escuchadas. Y este cupón es un símbolo de Orgullo, pero también de esperanza. La esperanza de seguir construyendo una sociedad donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad y con dignidad", ha afirmado.

POR PRIMERA VEZ EN LA MARCHA DEL ORGULLO

Este año 2026 será la primera vez que afiliados, vendedores de la ONCE y trabajadores se manifiesten detrás de una pancarta propia, que llevará por lema 'Orgullo sin barreras' dentro de la Marcha por el Orgullo de la ciudad de Sevilla.

Asimismo, Martínez ha agradecido al Ayuntamiento de Sevilla y a los organizadores de esta movilización ciudadana las facilitades que han dado para encauzar la participación de la ONCE por primera vez en esta marcha.

Durante el acto Javier Vasco, vendedor de la ONCE en Sevilla, e Ignacio Barreño, vendedor en Huelva miembros del Grupo Motor LGTBI de la ONCE a nivel nacional, han leído el Manifiesto del Grupo Orgullo ONCE que lleva por lema 'Orgullo en la pluralidad; Identidades Diversas, Espacios de Libertad'.

De este modo, la ONCE reivindica así "el talento, la dignidad y el valor de las personas al margen de las etiquetas, las orientaciones y las identidades". El Manifiesto ha reclamado en este sentido "el derecho a ser quienes somos" defendiendo la diversidad no como una meta abstracta "sino como la esencia viva que enriquece nuestra gestión diaria y fortalece nuestros valores fundacionales", subraya el texto leído por los vendedores de la ONCE.

"No aceptamos, ni toleramos, ningún tipo de discriminación, exclusión o prejuicio por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales", ha proclamado el Manifiesto.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este viernes, día 26, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 86 millones de euros.