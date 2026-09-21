La ONCE presenta un cupón dedicado al Día del Alzheimer para apoyar la investigación

La Reina Doña Sofía (2d) acompañada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a su llegada para presidir la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas donde ha sido presentado el cupón. - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha dedicado su cupón del lunes 21 de septiembre al Día Mundial del Alzheimer. De esta manera, cinco millones de cupones difundirán esta fecha para a apoyar la investigación, así como a las personas enfermas y sus familias.

El cupón, que incluye el lema 'Apoya la investigación' y la frase "No necesitamos cerebros extraordinarios para lograr descubrimientos extraordinarios", extraídos de la última campaña de sensibilización de la Fundación Reina Sofía, ha sido presentado a Su Majestad la Reina Sofía por parte del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y de la presidenta del Consejo Territorial de la Organización, Isabel Viruet, durante la celebración del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas (ICND) 2026, que se celebra en Sevilla, según ha señalado la Fundación en una nota de prensa.

En este sentido, el Día Mundial del Alzhéimer se celebra cada 21 de septiembre y en todo el mundo se realizan diversas actividades para visibilizar la enfermedad y sensibilizar a la ciudadanía sobre su impacto. El Alzheimer es la principal causa de demencia y afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, según la OMS. En 2020, calculó que la cifra podría triplicarse hasta los 152 millones en el año 2050, por lo que de acuerdo con estas estimaciones, cada año afloran 9,9 millones de nuevos casos.

La causa del Alzheimer es aún desconocida, aunque se sabe que en su desarrollo influyen múltiples factores de riesgo. Por ello, el apoyo a la investigación en Alzheimer "es una de las prioridades de la Fundación Reina Sofía, cuyo principal exponente es el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, inaugurado en 2007 en el madrileño barrio de Vallecas, donde se han llevado a cabo importantes proyectos de investigación".

En estos años, ha gestionado y promovido numerosos proyectos de contenido educativo, sanitario, medioambiental, y de ayuda social y humanitaria, de los que se han beneficiado niños, mayores, inmigrantes, personas con discapacidad y afectados por catástrofes naturales.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde la página web y en establecimientos colaboradores autorizados.