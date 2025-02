La ONCE reconoce a Emilio Caballero como mejor vendedor en la provincia de Córdoba en 2024

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vendedor de la ONCE Emilio Caballero Piedrahita ha sido seleccionado como mejor vendedor de la entidad del año 2024 en la provincia de Córdoba, un galardón que ha recibido del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, en reconocimiento al esfuerzo como uno de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, seguras y responsables, la implicación con los clientes y el compromiso con la labor social de la ONCE.

Tal y como ha indicado la ONCE en una nota, Sánchez ha recalcado "el poder de estos rectángulos de papel", señalando a los cupones, y se ha referido a los premiados como "héroes armados con un chaleco verde y amarillo". Además, ha extendido el agradecimiento a todos los vendedores de la ONCE, afirmando que "sin ellos, la vida de las personas con discapacidad sería mucho más difícil".

Caballero ha recogido este jueves su reconocimiento en una gala celebrada en el hotel ILUNION de Málaga, en la que ha sido elegido entre un grupo de 15 vendedores finalistas.

"Me siento importante, la gente del barrio se acuerda de ti siempre y eso me gusta mucho", ha explicado mientras lucía un cupón de la ONCE serigrafiado con su imagen, un recuerdo para siempre. Además, ha reconocido que ha encontrado en la ONCE un trabajo que "le da su lugar" y que "le permite centrarse en las personas" que, al vender en su barrio, es algo que aprecia especialmente.

En el acto han participado, además, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, quienes han agradecido también el compromiso de los vendedores con los valores que impulsa la ONCE y el Grupo Social ONCE.

Es de sobra conocido que los vendedores de la ONCE, los 'centinelas de la ilusión' están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. En muchas ocasiones, se convierten en confidentes y amigos de los clientes que se acerca a ellos cada día a comprar sus productos de loterías sociales, seguras y responsables.

"Mi mujer dice que parezco el rey, con la mano saludando en todos lados", ha afirmado Emilio Caballero entre risas, a lo que ha añadido que "no hay sensación como la de dar un premio a los clientes que vienen todos los días".

Con este galardón, la ONCE pretende reconocer ese trabajo y agradecer la labor de los más de 20.500 vendedores y vendedoras, todos ellos personas con discapacidad, repartidos por todo el territorio y que son los mejores embajadores solidarios de la Organización.

Todos los profesionales reconocidos como mejores vendedores del año en sus respectivas regiones tendrán la oportunidad el próximo mes de junio de disfrutar de un fin de semana de convivencia en Madrid compartiendo experiencias y de acudir a una gala general de reconocimiento a su trabajo junto al resto de mejores vendedores de todas las comunidades autónomas y los máximos responsables del Grupo Social ONCE.