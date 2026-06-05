La ONCE reparte 710.000 euros en Armilla (Granada)

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha repartido 710.000 euros en la ciudad granadina de Armilla con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno y uno con 500.000 euros, vendidos por Bartolomé Sánchez.
El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha repartido 710.000 euros en la ciudad granadina de Armilla con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno y uno con 500.000 euros, vendidos por Bartolomé Sánchez. - ONCE
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 5 junio 2026 11:27
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GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha repartido 710.000 euros en la ciudad granadina de Armilla con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno y uno con 500.000 euros, vendidos por Bartolomé Sánchez.

Sánchez es vendedor de la ONCE desde 1997, y ha llevado la suerte a su puesto en la Plaza de España de la localidad del área metropolitana. "Estoy muy contento de haber dado el premio gordo, se lo cuento a todo el mundo", afirma visiblemente emocionado en su punto de venta.

"Aún no sé a quién ha podido ser, pero seguro que ha tocado bien" comenta. Bartolomé se siente afortunado de tener el trabajo que tiene, y este viernes, en medio del furor, se acuerda de sus clientes: "Los clientes siempre me rodean y me cuidan. Me quieren mucho, es lo que más me gusta de mi trabajo, sentirme querido y valorado con lo que hago" concluye el vendedor.

El sorteo del cupón de la ONCE de este pasado 4 de junio estaba dedicado a la Semana del Medioambiente y ha repartido el resto de sus premios entre Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid.

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