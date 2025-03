La ONCE reparte este domingo más de 400.000 euros en Moguer (Huelva), Ubrique y Chiclana de la Frontera (Cádiz)

El vendedor de la ONCE Francisco Castro. - ONCE

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo ha repartido más de 400.000 euros en Moguer (Huelva), Ubrique y Chiclana de la Frontera (Cádiz). Este premio llega después de que el Sueldazo repartiera el sábado más de 400.000 euros en Sevilla y sólo dos días después de los más de medio millón que dejó el Eurojackpot también en Andalucía.

Según ha indicado la ONCE en una nota de prensa, en Moguer se han repartido 200.000 euros con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. La suerte la ha dado Francisco Castro, vendedor de la ONCE desde 2015, que ya sabe lo que se siente al ser afortunado con el sorteo de fin de semana ya que repartió un premio igual hace apenas ocho meses. "Yo siempre pregono que llevo los premios allá donde voy, ahora que lo he dado, el que no haya cogido, tiempo ha tenido", bromea.

"Estoy muy contento de que el dinero se haya quedado en el pueblo. Para los vecinos es una alegría, y para mí que lo he dado, otra casi más grande", concluye.

Por otro lado, este premio también ha dejado otros 200.000 euros en Ubrique, con diez cupones, y otro cupón agraciado con 20.000 euros en Chiclana de la Frontera, ambas en la provincia de Cádiz.

El cupón de ayer, domingo 23 de marzo, tenía motivo andaluz y estaba dedicado además al pueblo gaditano de Trebujena, dentro de la serie 'Pueblos de Película', con la que se quiere rendir homenaje a aquellas localidades, una por cada una de las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, escenario del rodaje de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine. Este sorteo ha dejado el resto de sus premios en Canarias, Cataluña, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones. Y para mañana martes, 25 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 112 millones de euros para la primera categoría, dos millones para la segunda y un millón para la tercera.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.