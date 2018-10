La ONG Madre Coraje inaugura este martes en Córdoba una nueva tienda solidaria de artículos de segunda mano

Publicado 19/02/2018 19:02:01 CET

CÓRDOBA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG para el Desarrollo Madre Coraje inaugura este martes, a las 19,00 horas, una nueva tienda solidaria de artículos de segunda mando en la calle López Amo de la capital cordobesa, cita en la que está prevista la presencia del concejal de Cooperación de Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo.

Así lo ha indicado la ONG en una nota en la que ha detallado que, a partir de este martes, la mencionada tienda estará abierta de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. El objetivo de este mercadillo es dar una segunda vida a los artículos que se ponen a disposición del público, entre los que se podrá encontrar ropa de segunda mano en muy buen estado, libros, artículos de decoración o bisutería, entre otros.

"Las prendas y artículos que no se envían a Perú, por no cumplir los requisitos que exige la legislación aduanera, y que están en buen estado, se ponen a disposición de todas las personas que lo deseen en este Mercadillo. De esta forma se reutilizan bienes de primera necesidad (como es la ropa), a través de donativos simbólicos y siendo adquiridos de una forma digna y no caritativa", ha explicado el delegado de la asociación en Córdoba, Pedro Galán.

Con esta actividad, Madre Coraje consigue fomentar la reutilización en contra del consumismo, a la vez que genera fondos para los proyectos de cooperación que lleva a cabo en distintos países.