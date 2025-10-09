Operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) con 40 agentes

Archivo - Un agente de la Guardia Civil del Puesto de Peñarroya-Pueblonuevo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil desarrolla desde primeras horas de este jueves una operación contra el tráfico de drogas en zonas del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se prevén varias detenciones, así como el registro de distintos inmuebles.

Para las labores se han desplegado unos 40 agentes de la Benemérita, de la Unidad de Seguridad Ciudadana, junto a otras patrullas, contando con la colaboración de la Policía Local.

Dicha operación se une a las llevadas a cabo contra el narcotráfico este miércoles en Bujalance, con nueve hombres detenidos y cuatro registros domiciliarios en los barrios de Ronda Sur y Santiago; el día 30 de septiembre en Baena, con seis detenidos y siete registros en el barrio de San Pedro, y el día 17 de septiembre en Palma del Río, con cinco detenidos y tres registros.