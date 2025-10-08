Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Bujalance (Córdoba) con 70 agentes, helicóptero y drones

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil en Bujalance. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BUJALANCE (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil desarrolla desde primeras horas de este miércoles 8 de octubre una macrooperación contra el narcotráfico en los barrios de Ronda Sur y Santiago del municipio cordobés de Bujalance.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se prevén varias detenciones, así como el registro de distintos inmuebles.

Para las labores se han desplegado unos 70 agentes de la Benemérita, con helicóptero, drones, perros, grupos rurales de seguridad y la Unidad de Seguridad Ciudadana, junto a otras patrullas.