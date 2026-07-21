Un operario herido en un accidente con una explosión en el gasoducto que atraviesa Caniles (Granada)

Archivo - Bomberos. - 112 - Archivo

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha resultado herido este martes por la mañana en un accidente ocurrido cuando se operaba con maquinaria pesada sobre el gasoducto que atraviesa el municipio de Caniles (Granada), donde se ha producido una explosión y un incendio posterior que está siendo sofocado por los bomberos.

Fuentes del 112 informan a Europa Press de que ha sido sobre las 8,50 horas cuando se ha recibido la primera de varias llamadas que alertaban de la presencia de humo y del sonido de una explosión en la zona. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Baza y Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas en Montefrío (Granada), el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández ha informado de este accidente explicando que el herido ha sido hospitalizado y que este gasoducto "atraviesa prácticamente toda Andalucía Oriental".

Tras el accidente, se ha dado parte a la compañía suministradora y a los responsable del gasoducto para la interrupción del suministro en determinados puntos, concretamente en Loja y en la zona afectada de Almería "para que se vaya consumiendo el gas que hay en esos kilómetros de tubería y que por lo tanto se pueda reparar y remediar y poner cuanto antes en funcionamiento de nuevo".

Así lo ha precisado Pedro Fernández, quien explica que los protocolos de seguridad han sido activados para evitar perjuicios a la población.